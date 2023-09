David McCallum, morto l’attore di NCIS a 90 anni/ Interpretava il dottor Donald Mallard

Lutto nel mondo del cinema: è morto David McCallum, attore della serie tv NCIS. L’artista aveva 90 anni e l’annuncio, come si legge su Fanpage, è stato dato dal figlio Peter McCallum, attraverso il tabloid People. L’attore è scomparso di vecchiaia, per cause naturali, presso l’ospedale Presbyterian Hospital di New York, nella giornata di ieri, 25 settembre 2023. “Era il padre più gentile, più forte, più paziente e più amorevole. Ha sempre anteposto la famiglia a se stesso. Attendeva con ansia ogni occasione per incontrare i suoi nipoti e aveva un legame unico con ciascuno di loro”, il toccante messaggio del figlio. David McCallum era divenuto famoso in tutto il mondo, Italia compresa, per il suo ruolo nella serie tv poliziesca NCIS ancora oggi in onda sulle reti Mediaset, vestendo i panni del dottor Donald Mallard.

“Era un vero uomo rinascimentale: era affascinato dalla scienza e dalla cultura e trasformava queste passioni in conoscenza. Per esempio, era in grado di dirigere un’orchestra sinfonica e (se necessario) poteva eseguire un’autopsia, grazie ai suoi studi decennali per il suo ruolo nell’NCIS”, ha raccontato ancora il figlio che ha poi spiegato che in occasione di una delle ultime visite al padre in ospedale “chiesi a mia madre se stava bene prima di andare a dormire. La sua risposta è stata semplicemente: ‘Sì, ma vorrei che avessimo avuto la possibilità di invecchiare insieme’. Lei ha 79 anni, e papà ne ha appena compiuti 90. L’onestà di questa emozione dimostra quanto fossero vivaci il loro bellissimo rapporto e la loro vita quotidiana, e che in qualche modo, anche a 90 anni, papà non è mai invecchiato”.

DAVID MCCALLUM, MORTO L’ATTORE DI NCIS IL MESSAGGIO DI CORDOGLIO DEI PRODUTTORI DELLA SERIE TV

Un messaggio di cordoglio all’indirizzo della famiglia di David McCallum è giunto anche da parte di Steven D. Binder e David North, i produttori esecutivi di NCIS: “Per oltre vent’anni, David McCallum ha conquistato il pubblico di tutto il mondo interpretando il saggio, eccentrico e talvolta enigmatico dottor Donald ‘Ducky’ Mallard. Ma per quanto i suoi fan lo abbiano amato, coloro che hanno lavorato fianco a fianco con David lo hanno amato ancora di più. Era uno studioso e un gentiluomo, sempre cortese, un professionista consumato e mai uno che si lasciasse sfuggire una battuta. Fin dal primo giorno è stato un onore lavorare con lui e non ci ha mai deluso. Era, semplicemente, una leggenda. Era anche una famiglia e ci mancherà molto”.

