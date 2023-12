David Mesa, esterna con Ida Platano a Uomini e Donne/ Poi lite con Tina: “Maleducata e poco intelligente”

David Mesa e Ida Platano, prima esterna a Uomini e Donne

Dopo essersi conosciuti nelle scorse puntate, David Mesa e Ida Platano hanno fatto la prima esterna a Uomini e Donne. Esterna che è stata trasmessa all’interno della puntata del 1° dicembre durante la quale il corteggiatore si è lasciato andare a dichiarazioni importanti nei confronti di Ida. “Mi piacciono le tue labbra, ti salterei addosso“, dice David che ammette di dare molta importanza all’aspetto fisico con Ida che, per il momento, mantiene le distanze. In studio, però, Tina Cipollari spiega di non aver affatto gradito l’atteggiamento del corteggiatore.

“Che scontato, sicuro del suo fascino. Questi discorsi si facevano 40 anni fa per rimorchiare una donna“, dice ancora la Cipollari. “L’educazione non è una cosa che va di moda”, le parole di David. “Senti un po’, ti accompagno con un bel..”, sbotta Tina mentre la regia censura. “Tina ha ragione”, interviene Maria De Filippi. “Ma c’è una volta in cui ho ragione?”, chiede la bionda opinionista. “Spesso ce l’hai“, risponde Maria.

David e Ida Platano: dopo la lite con Tina continuano la conoscenza

La discussione tra David e Tina s’infiamma. “Sei maleducata e poco intelligente perché una persona che, per tre minuti, parla sempre della stessa cosa, si commenta da sola. Poi non capisco questo accanimento. La prima volta che sono stato qui mi ha riempito di complimenti”, si difende David esortando Tina a mantenere la calma.

“Il discorso di Tina ci sta, ma secondo me lui ha cercato solo di rompere il ghiaccio“, interviene Ida difendendo il proprio corteggiatore di cui ammette di apprezzare il sorriso e lo sguardo. “Vorrei essere già ad aprile per vedere che fine fai”, dice ancora Tina mentre David e Ida decidono di portare avanti la conoscenza.

