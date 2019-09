David Nenci/ Single col passato tra Carramba e Domenica Live (Temptation Island Vip)

Fra i nuovi tentatori si nascondono volti conosciuti del piccolo schermo, come nel caso di David Nenci. Visto che parliamo di Temptation Island Vip 2, è facile credere che anche i single non siano del tutto dei novellini e che abbiano già alcune partecipazioni pubbliche alle spalle. Qualcuno degli spettatori lo ricorderà a Carramba di Raffella Carrà o Domenica Live di Canale 5. Il modello romano di 33 anni ha già collezionato diverse presenze in svariati programmi, sia in Rai che in Mediaset. Il suo impegno lavorativo però non è tutto diretto verso moda o televisione, dato che gestisce una palestra e spesso fa visita alla famiglia che vive ancora a Palombara Sabina, dove è cresciuto. Lo sport è sempre stato parte della sua vita fin dalla più tenera età e il merito è anche del padre, un personal trainer che lo ha seguito fin dai primi passi. Con un’altezza di 1.88 si farà di certo notare da qualcuna delle fidanzate presenti nel reality, anche se non saranno di certo queste misure a rendere il Single una preda ambita. Sembra infatti che anche il suo carattere sembra particolare: brillante e determinato.

David Nenci, Temptation Island Vip 2: boxe e pesi per un fisico scolpito

Boxe e pesi per mantenere scolpito il suo fisico statuario: sono questi i segreti di David Nenci, uno dei Single che vedremo a Temptation Island Vip 2. “Mi sto appassionando agli sport estremi ed in particolare all’arrampicata”, ha svelato inoltre alcuni anni fa in un’intervista rilasciata al sito Tiburno. La boxe in particolare, racconta, è consigliata per ottenere un allenamento che sia funzionalità e aumenti anche la forza, ma anche i pesi e il fitness, per divertirsi e rendere il corpo ancora più armonioso. In una donna guarda le proporzioni fisiche, la tonicità delle sue forme. All’epoca in realtà era fidanzato: David ha avuto una relazione con un’insegnante di fitness, amante dello sport ma non di certo dei muscoli in bella vista, almeno per quanto riguarda se stessa. “Mi affascinano i particolari di una persona”, svela ancora parlando di ciò che lo può fare innamorare. Quei piccoli dettagli che fanno parte di un tutto in grado di fargli perdere la testa, insomma. Di se stesso invece rivela di essere narcisista, una parte del suo carattere che è aumentata anche con il suo lavoro nel mondo dello spettacolo. Una decisione presa molto tempo dopo il suo ingresso nel mondo della moda, avvenuto quando aveva appena 18 anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA