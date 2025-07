Dopo l'annuncio di David, la Juventus mira ad aumentare il peso dell'attacco per la prossima stagione: i nomi in lizza.

La Juventus si muove sul mercato per regalare a Tudor un attacco stellare, dopo l’annuncio di David delle scorse settimane.

Dopo il Mondiale per Club la Juventus si prepara per la nuova stagione. La prossima settimana, verosimilmente il 15 di luglio, i giocatori si ritroveranno a Vinovo per le consuete visite mediche per poi, nei giorni successivi, iniziare il ritiro.

Calciomercato Milan News/ Betis in pressing su Bennacer, tentativo Galatasaray per Maignan (10 luglio 2025)

Intanto Giuntoli vuole regalare a Tudor gli innesti tanto richiesti: quegli acquisti che potrebbero far fare il salto di qualità alla Juventus per poter competere da una parte con Inter e Napoli per lo scudetto e dall’altra arrivare in fondo in Champions League. In particolare è il reparto avanzato a necessitare di innesti ma David più il possibile arrivo di Osimhen, non bastano.

Diretta Wimbledon 2025/ Sabalenka Anisimova, Swiatek Bencic streaming video tv: semifinali Wta! (10 luglio)

Juventus, le mosse di mercato per l’attacco

Come riporta TuttoJuve, il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti ha parlato della situazione Kolo Muani: la Juventus, come accennato, vuole riportarlo in bianconero ma la trattativa non è semplicissima. Ha spiegato: “Allora, intanto Kolo Muani, l’intenzione è quella di trattenerlo, la speranza è quella di poterlo trattenere in prestito per magari avere la disponibilità anche per assaltare Osimhen. Questo sarebbe il sogno della Juventus, chiaramente per fare l’assalto a Osimhen c’è necessità di vendere Vlahovic, anche per una questione economica”.

Calciomercato Atalanta News/ Ufficiale cessione di Retegui, ora Mikautadze, Lucca o Ferguson (10 luglio 2025)

E ancora: “Quindi bisognerà capire intanto che succede con Vlahovic, quali sono le intenzioni del Paris Saint-Germain su Kolo Muani che finora non ha mai aperto al prestito e poi capire che direzione prenderà il futuro di Osimhen, perché non c’è soltanto la Juve come ho detto, c’è anche il Galatasaray che una prima offerta, rigettata, come abbiamo raccontato l’ha fatta”.

Nelle ultime ore il Galatasary, però, ha accelerato per Osimneh e questo potrebbe sconvolgere – e non poco – i piani della Juventus. Se il bomber nigeriano dovesse tornare in Turchia allora la Juventus dovrebbe cercare un nuovo numero 9. In lizza c’è sicuramente Lucca dell’Udinese, nelle scorse settimane nel mirino del Napoli: la trattativa tra i friulani gli azzurri, però, si è fermata. Difficile vedere un ritorno di Kean (anche se non è impossibile) mentre si sondano altri attaccanti sul mercato.

Infine, anche se non dovesse arrivare il tanto agognato bomber, sarà quasi impossibile ricucire il rapporto con Dusan Vlahovic. La rottura sembrerebbe insanabile, al punto da ipotizzare una rescissione consensuale che, però, dovrebbe prevedere una buonuscita di almeno 12milioni – ovvero l’attuale stipendio – secondo l’entourage del bomber serbo.