David Pratelli è Adriano Celentano/ La “S”? Colpa della dentiera (Tale e Quale Show)

David Pratelli potrà ancora contare sulla sua abilità nell’animare il palco di Tale e Quale Show 2019: questa sera, il concorrente infatti interpreterà Adriano Celentano e riproporrà di certo il famoso movimento del Molleggiato. Per sua fortuna la discografia del cantante è così vasta che potrebbe capitargli qualsiasi brano con la certezza di avere per le mani una hit molto apprezzata dal pubblico. Brani come Il tuo bacio è come un rock, il secondo successo dell’artista, fino a 24 mila baci, Stai lontana da me e Azzurro. Tutti del periodo d’oro di Celentano e che si prestano alla perfezione e alla capacità di David di riuscire a imitare un personaggio così caratteristico. Purtroppo per ora lo troviamo sempre fra gli ultimi posti della classifica generale, con un totale di 188 punti ottenuti nel corso del talent. Riuscirà a salire oppure è destinato a rimanere in fondo alla platea? Sembra lontana la possibilità di scendere addirittura verso l’ultima posizione, per ora occupata quasi sempre da Eva Grimaldi.

David Pratelli è Adriano Celentano, Tale e Quale Show 2019: una settimana fa Giorgio Gaber

Nella scorsa puntata, David Pratelli ha segnato diversi goal a Tale e Quale Show 2019 grazie alla sua imitazione di Giorgio Gaber. La sua cover di Destra/sinistra gli è valso l’applauso da parte della giuria, che per una volta ha scelto di non confinarlo agli ultimi posti. Nella classifica definitiva lo troviamo infatti al sesto posto, subito dopo Francesco Monte. Ed è riuscito persino a scuotere i colleghi, che questa volta hanno deciso di regalargli 10 punti. “Sei stato bravo. Un bell’omaggio. Se parliamo dell’imitazione in assoluto, la voce non sempre era simile. Per esempio nella parte finale del brano, sembrava proprio la voce… quando andavi sui bassi era molto simile”, ha commentato Vincenzo Salemme dopo la performance. “Una canzone difficilissima perché ha delle tonalità particolari. Lui è un grandissimo imitatore, ma non tutti gli imitatori riescono a cantare”, ha replicato invece il giudice ospite Gabriele Cirilli. Solo bravo da parte degli altri componenti della giuria ed un piccolo dettaglio notato da Orietta Berti: “Ha un po’ la S all’emiliana. C’era il modo di interpretare come era lui”. David però le ha fatto notare che quella S corposa in realtà era solo frutto della dentiera prevista per il look. Clicca qui per rivedere il video di David Pratelli.

