David Pratelli è Cristian De Sica/ Video: “Si lavora con il…” (Tale e Quale Show)

David Pratelli questa sera sarà Cristian De Sica nel nuovo appuntamento di Tale e Quale Show 2019. L’imitatore dovrà cercare di risollevarsi dalla sconfitta della scorsa puntata, quando, nei panni di Pippo Franco con il brano “Chi chi chi co co co/Che fico!”, è riuscito a conquistare soltanto 20 punti. Per lui, di conseguenza, un ultimo posto in classifica, dopo il settimo della seconda puntata (nei panni di Jarabe de Palo, con il brano “Dipende”) e l’ottavo della prima. Pratelli, però, non ha intenzione di arrendersi e sui suoi profili social fa sapere che è determinato a dare il meglio: “Si lavora sempre con il sorriso insieme al maestro #pinucciopirazzoli!”, si legge su Facebook. Anche se non ha conquistato la vittoria, Pratelli si è potuto consolare con la presenza di Pippo Franco in carne e ossa, ospite della puntata per sostenere la sua performance.

David Pratelli, Pippo Franco: “è stato veramente bravo”

“Bella sorpresa incontrare in studio Pippo Franco! Onorato di aver avuto la possibilità di imitarlo!”. È con queste parole che David Pratelli ha ringraziato il noto showman per avergli riservato una piacevole sorpresa del tutto inattesa. Dopo aver realizzato la sua imitazione nella terza serata di Tale e Quale Show, David Pratelli ha infatti avuto l’opportunità di incontrarlo ed esibirsi assieme a lui, ricevendo dall’ospite numerose lodi: “è stato veramente bravo”, ha detto Pippo Franco complimentandosi con il concorrente. “Ha fatto parte della mia vita, Se mi ci rivedo? – ha aggiunto il noto mattatore – Sì, io non riesco a crescere, anche se è passato qualche anno”. Per Pratelli, anche i complimenti dalla giuria nel parterre, anche se ciò non è bastato a fargli conquistare un posto tra i top della classifica della serata.

Loretta Goggi: “David Pratelli mi è piaciuto tanto”

David Pratelli continua a non brillare: a Tale e Quale Show 2019 è sempre più lontano dal suo mondo e da quelle imitazioni che hanno segnato la sua straordinaria carriera. L’ultimo posto della terza puntata ne è stato la dimostrazione, segno di una classifica che sembra non aver tenuto conto delle numerose lodi che la giuria gli ha riservato. “Mi sei piaciuto tanto, anche diciamo come atleta perché non ti sei fermato un attimo durante il pezzo”, ha detto Loretta Goggi giudicando la sua performance nei panni di Pippo Franco. “Sei solo un po’ più alto e in ciccia rispetto a Franco, però come sempre le tue performance sono sempre molto precise”. Dello stesso parere, anche Vincenzo Salemme, per il quale “il numero è stato divertente”; l’unica pecca, secondo l’attore, è stata il timbro, poiché quello “di Pippo originale è più metallico. Forse – ha concluso il giudice – muoverti tanto ti ha tolto un po’ di fiato”.

Video, David Pratelli è Pippo Franco a Tale e quale Show





© RIPRODUZIONE RISERVATA