David Pratelli è Pippo Franco/ Video, Goggi: è “Bravissimo”, ma…(Tale e Quale Show)

David Pratelli continua a non brillare e stasera si calerà nei panni di Pippo Franco. Le sue esibizioni a Tale e Quale Show 2019 sono divertenti e spesso degne di nota, ma non così perfette da regalargli un posto sul podio. Sono ancora ben lontane le posizioni in vetta alla classifica: le prime due puntate hanno visto infatti il concorrente posizionarsi soltanto nelle fasce più centrali. La conferma, nell’appuntamento della scorsa settimana, quando l’attore e imitatore, calandosi nei panni di Jarabe de Palo con la sua “Dipende”, ha collezionato un totale di 47 punti conquistando un modesto settimo posto. Un risultato che segna comunque un percorso di crescita rispetto all’esordio della prima puntata – quando il concorrente ha conquistato la nona posizione con soli 31 punti – ma che è ancora ben lontano dai trionfi che il pubblico si aspetta da lui. Riuscirà a fare meglio questa sera?

David Pratelli, “Ti sei messo al servizio del personaggio”

Giorgio Panariello ha confermato il percorso di crescita di David Pratelli a Tale e Quale Show. Il noto giudice non ha potuto non notare la somiglianza della voce del concorrente con quella di Jarabe de Palo, con una performance che si è rivelata convincente, nonostante qualche piccolo intoppo vocale. “Dall’aspetto esteriore sembri un po’ un calciatore retrocesso in serie B”, ha spiegato Panariello senza trattenere quell’ironia che da sempre lo contraddistingue. “Però la voce è uguale, una canzone meravigliosa e poi una filosofia straordinaria nella canzone, da dove guardi il mondo dipende tutto”. Dello stesso parere anche Vincenzo Salemme, per il quale Pratelli è ufficialmente entrato nel mood del talent: “l’ho trovato bravissimo, molto più a fuoco della settimana scorsa perché ha sposato la filosofia della canzone, come dice Giorgio […] ma ti sei messo al servizio del personaggio, perché la difficoltà di imitare e un atto di umiltà”.

La Goggi su David Pratelli: “La voce identica a quella di Jarabe de Palo e…”

Solo pareri positivi per David Pratelli, che nel corso della seconda puntata di Tale e Quale Show ha ricevuto le lodi anche del quarto giudice della serata, Enrico Brignano: “è avvantaggiato, è imitatore, però si prova nelle vesti di cantante, compensa e recupera da una parte, si impegna dall’altra”. Dello stesso parere, anche Loretta Goggi, che nel tessere le sue lodi non ha potuto non notare la straordinaria somiglianza con l’originale. “Mi è piaciuto tantissimo”, ha detto la storica giurata del format. “La voce identica e la faccia, l’espressione della faccia, era uguale! Veramente complimenti perché ho trovato fatto veramente molto bene”. Dopo i numerosi consensi collezionati nel corso dell’ultima puntata, riuscirà David Pratelli a staccarsi dall’area centrale della classifica e risalire di qualche posizione?

Video: David Pratelli è Jarabe de Palo a Tale e Quale Show





