David Prowse, morto Darth Vader “Star Wars”/ Aveva 85 anni “Che la forza sia con lui”

È morto David Prowse, attore noto per aver interpretato Darth Vader (Dart Fener nella versione italiana) nella trilogia di Guerre Stellari. A dare la triste notizia l’agente dell’attore britannico, Thomas Bowington, sui social. David Prowse, ex campione di sollevamento pesi e body builder, è morto all’età di 85 anni dopo una breve malattia. «Che la forza sia con lui, sempre», ha scritto il manager su Facebook annunciando la morte di Prowse. L’attore ottenne la parte del cattivo Darth Vader per la sua statura imponente, infatti era alto quasi due metri. Ma il suo forte accento della West Country britannica era giudicato poco adatto alla parte. Per questo fu doppiato da James Earl Jones. La sua voce profonda è poi entrata nella leggenda della fortuna serie cinematografica. David Prowse, inglese di Bristol dove nacque il 1° luglio del 1925, faceva parte di una famiglia della working class, ma non conobbe mai il padre, fu cresciuto dalla madre. Si avvicinò al mondo del cinema grazie all’amicizia con Arnold Schwarzenegger e Lou Ferrigno.

DAVID PROWSE, MORTO DARTH VADER DI “STAR WARS”

David Prowse ebbe diverse esperienze di gare di sollevamento peso, poi entrò nel mondo del cinema. L’attore britannico partecipò al primo 007 Casino Royale e Arancia meccanica, sempre per le sue doti fisiche, ma poi sviluppo un interesse per la recitazione. Nel 1977 si ritrovò al provino per Star Wars proprio davanti a George Lucas che gli offrì la parte di Darth Vader e Chewbecca, ma fu lo stesso attore a insistere con il regista per interpretare l’iconico “villain”, lavorandoci per tutta la trilogia originale: Guerre stellari, L’Impero colpisce ancora e il ritorno dello Jedi. David Prowse dopo Star Wars continuò a lavorare in televisione e al cinema. Ad esempio, fece molte apparizioni con il leggendario Benny Hill. Divenne il personal trainer di molte star, come Daniel Day-Lewis e Vanessa Redgrave. Ma si occupò anche di Christopher Reever per prepararlo a interpretare Superman nel 1978.



