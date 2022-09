David Roscoe, chi è?/ Maggiordomo della Regina Elisabetta: “Ricordo quando disse…”

Chi è David Roscoe

Nel giorno dei funerali di Stato della Regina Elisabetta celebrati oggi, lunedì 19 settembre, a Londra, Serena Bortone, nella nuova puntata di Oggi è un altro giorno, ospita David Roscoe, ex maggiordomo della Sovrana che ha guidato il Regno Unito per oltre settant’anni. Nato da madre inglese, David restò al servizio della Regina per due anni dopo essersi candidato come cameriere. Oggi, David Roscoe che, nel corso degli anni ha anche lavorato come assistente di volo, vive ad Arcegno, frazione del comune di Losone., comune svizzero. La morte della Regina Elisabetta ha colpito profondamente il suo ex maggiordomo che ricorda con emozione gli anni in cui è stato al suo servizio.

«Avevo solo 16 anni quando entrai a Buckingham Palace. Come cameriere. Mi candidai spontaneamente. Con una lettera scritta di mio pugno. Ricordo ancora lo stupore di mia madre. Non poteva credere che mi avevano davvero assunto», ha raccontato ai microfoni di Ticino Online.

Il primo viaggio di David Roscoe con la Regina Elisabetta

I due anni trascorsi al servizio della Regina Elisabetta hanno segnato la vita di David Roscoe che, pur avendo fatto poi altro nella vita, non ha mai dimenticato gli insegnamenti e l’atteggiamento della Sovrana. «Non li scorderò mai. Non potevamo nemmeno sfiorarla la regina. Però era davvero elegante. Una persona gentile, affascinante. Una volta portò me e i miei colleghi in Asia per un viaggio di due mesi. Ero emozionatissimo. Fu la prima volta che volai. Pensate che in seguito ho fatto anche lo steward», ha raccontato ancora David a Ticino Online.

David, inoltre, ha un ricordo emozionante anche della Regina Madre. Nel momento in cui cominciò a lavorare presso Buckingham Palace, gli spiegarono che non poteva toccare i Reali. Un giorno, però, di fronte alla caduta della Regina Madre, seguì l’istinto non rispettando le regole. “Mi viene in mente quando la madre della regina, un giorno d’inverno, cadde in giardino. Io non sapevo cosa fare. Ci era stato detto che i reali non si potevano toccare. Ma di fronte alla caduta di una signora c’era poco da essere formali. Mi avvicinai e le tesi la mano”, ha ricordato a Ticino Online.

