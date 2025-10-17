David Rossi, secondo Farwest potrebbe esserci l'ombra della 'ndrangheta dietro la morte del manager Mps. Presentata una denuncia all'Antimafia

MORTE DAVID ROSSI, NUOVE RIVELAZIONI A FARWEST

Il caso David Rossi è tutt’altro che chiuso, e lo dimostra il fatto che a 12 anni di distanza dalla sua morte continui la ricerca della verità.

La Commissione d’inchiesta, ad esempio, con il suo lavoro ha evidenziato ulteriori ombre, ma oggi a Farwest un’inchiesta esclusiva sul capo della comunicazione della banca Monte dei Paschi di Siena mostrerà nuovi documenti e testimonianze non solo per analizzare le incongruenze rispetto alla ricostruzione ufficiale della morte, ma anche per fare luce su un’ipotesi alternativa, quella che porta alla ‘ndrangheta.

A fornire qualche anticipazione sulle nuove rivelazioni è Il Tempo, secondo cui potrebbe esserci un collegamento tra la morte di David Rossi, alcuni affari poco chiari di Mps e la potente organizzazione mafiosa.

GLI INDIZI SULLA PISTA MAFIOSA

Il primo indizio è rappresentato da un numero misterioso, 4099009, che inizialmente sembrava solo un numero di telefono, ma ora si ipotizza che fosse invece il numero di un certificato di deposito al portatore, che era uno strumento bancario anonimo – ora illegale – che poteva essere usato per nascondere soldi o pagare tangenti. Dunque, quel numero può essere una traccia di soldi “neri” o illeciti?

Quel certificato, comunque, era collegato a una filiale di banca a Viadana, in provincia di Mantova, una filiale che sarebbe coinvolta in un’inchiesta antimafia, in quanto lì il boss Salvatore Grande Aracri – esponente importante della ‘ndrangheta – aveva un conto gestito con un prestanome.

Da qui l’ipotesi che la banca di Viadana possa essere stata un punto di contatto. Peraltro, David Rossi frequentava spesso Viadana per motivi di lavoro, ma non solo. All’epoca era anche vicepresidente della Fondazione Palazzo Te di Mantova, un ruolo culturale ma anche legato a fondi e sponsorizzazioni.

IL LEGAME CON VIADANA

Il Tempo riporta le voci di alcuni ex collaboratori, secondo cui c’erano forse interessi economici nascosti tra la Fondazione, Mps e quel territorio. Inoltre, l’ex sindaco Nicola Sodano ha raccontato che David Rossi si presentava spesso con una valigetta che non apriva mai durante le riunioni, ma a incontri successivi nel territorio mantovano.

Potrebbero avere un ruolo anche le altre attività di Rossi, che non si occupava solo di comunicazione, ma anche di gestire il fondo per le sponsorizzazioni del Monte dei Paschi. Un ulteriore dettaglio contribuisce ad alimentare i sospetti: il collaboratore di giustizia Paolo Signifredi ha rivelato l’esistenza di un altro dirigente del Monte dei Paschi di Siena che avrebbe avuto un ruolo nel facilitare movimenti di denaro poco chiari nel territorio mantovano.

A ciò si aggiungono le parole dell’ex senatore Giancarlo Pittelli, captate durante un’intercettazione, in cui affermava: «Se dovessero riaprire le indagini sulla morte di David Rossi scoppierebbe un grosso scandalo. Rossi non si è suicidato».

L’insieme di questi indizi ha spinto Gianluca Vinci, presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di David Rossi, a inoltrare una segnalazione formale alla Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna, affinché venga fatta piena luce su questi intrecci.