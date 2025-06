Morte David Rossi, ex capo comunicazione Mps: commissione d'inchiesta valuta esame con manichino da crash test. Carolina Orlandi: "Ci fu una colluttazione"

DAVID ROSSI, LA COMMISSIONE POTREBBE DISPORRE NUOVI ESAMI

Proseguono i lavori della Commissione d’inchiesta parlamentare sulla morte di David Rossi, ex manager di Banca Monte dei Paschi di Siena, che morì nel 2013 dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio. Si sta valutando la possibilità di effettuare delle simulazioni con un manichino da crash test per ricreare la caduta del manager.

L’idea è di effettuare questo esperimento su una ricomposizione fedele del davanzale da cui è caduto Rossi, al fine di comprendere meglio la dinamica della caduta. A confermare la possibilità di questo esame è Gianluca Vinci, presidente della commissione, illustrando i risultati della relazione di Adolfo Gregori, tenente colonnello del RIS di Roma, da cui si evince che, quando il manager di MPS è caduto, l’orologio non era più al suo polso.

Al momento della caduta risultava già diviso in cassa e cinturino. Vinci ha spiegato, come riportato da La Nazione, che bisogna verificare l’origine delle lesioni riscontrate sul dorso del polso di David Rossi, in quanto non può essere stato l’impatto col suolo a causarle.

CAROLINA ORLANDI: DALL’OROLOGIO ALLA COLLUTTAZIONE

Alla luce di quanto riportato nel resoconto della seduta della commissione, datato 23 giugno, la figlia della moglie di David Rossi è intervenuta definendo tale conferma un “dettaglio fondamentale“. Infatti, Carolina Orlandi ha ricordato che molto si è detto riguardo all’orologio del manager, ma ora è evidente che non si è staccato dal polso quando è caduto, bensì prima.

Questo particolare, per la figlia di Antonella Tognazzi, conferma la pista dell’aggressione, cioè che David Rossi abbia avuto una colluttazione prima di cadere dal davanzale. Il fatto che tutto ciò sia affermato dalla commissione, e non da un perito di parte, è altrettanto importante per Orlandi, secondo cui i quattro frame dei luccichii non sono altro che la caduta dell’orologio, separatamente da David Rossi.

Nel frattempo, la commissione va avanti con le audizioni. Infatti, come evidenziato da La Nazione, vuole sentire i revisori dei conti presenti nella sede di MPS il giorno in cui è morto David Rossi. Invece, il test con il manichino sarà effettuato a Milano con l’uso di telecamere, attrezzature e altri strumenti.