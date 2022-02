David Rossi, fratello Ranieri: “Commissione fa un ottimo lavoro”/ “Vogliamo verità”

Il caso di David Rossi, capo della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena e morto nel 2013 cadendo dalla finestra del palazzo presso cui lavorava, è stato trattato da “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di oggi, venerdì 11 febbraio 2022.

In particolare, è stata trasmessa la testimonianza di Ranieri Rossi, fratello della vittima, il quale ha spiegato che, dal suo punto di vista, la cosa più grave è che “non abbiano preso le impronte digitali e non abbiano cercato il telefonino di David. Abbiamo tanti personaggi che raccontano la loro verità e io spero che si arrivi a una versione dei fatti comune, anche se sarà difficile. Per quanto riguarda la vicequestore Romano della polizia scientifica, lei ha detto una cosa importante, ovvero che aveva fatto 120 foto e due filmati, che sarebbero allegati al fascicolo d’indagine. Tuttavia, nel fascicolo d’indagine ci sono solo 60 foto”.

DAVID ROSSI, IL FRATELLO RANIERI: “LA COMMISSIONE PARLAMENTARE STA FACENDO BENE”

Nel prosieguo di “Storie Italiane”, David Rossi ha asserito a proposito della Commissione parlamentare che vedere dei parlamentari che “sicuramente hanno il loro lavoro indipendentemente dal Parlamento e che passano il loro tempo a studiarsi il caso, è un ottimo segnale. Si spera che la loro attività porti a un minimo di chiarezza, quella di cui tutti abbiamo bisogno”.

Intanto, ricordiamo che nelle scorse ore il pm Antonino Nastasi ha detto che durante il sopralluogo nell’ufficio di David Rossi il telefono dell’ex capo comunicazione di Mps “squillava, ma non ho risposto”, nemmeno quando a telefonare fu Daniela Santanchè. Come riportato da “Il Messaggero”, ieri Nastasi è stato sentito dalla commissione parlamentare sul caso Rossi: “A parlare delle telefonate era stato il colonnello Pasquale Aglieco. Alla domanda se fosse stato nel vicolo in cui fu ritrovato il corpo, il pm ha negato. A immortalarlo, una foto, mostrata in commissione. E il pm afferma: ‘Forse mi sono affacciato e sono andato via’”.

