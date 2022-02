David Rossi, Nastasi sarà sentito da Procura Genova/ “Ascoltati alcuni investigatori”

Il pm Antonino Nastasi sarà sentito dalla Procura di Genova nell’ambito della nuova inchiesta sulle indagini svolte dai magistrati senesi sulla morte di David Rossi. Un passaggio dovuto, visto che il pubblico ministero è stato sentito dalla Commissione parlamentare d’inchiesta istituita per fare chiarezza sul decesso del capo della comunicazione di Monte dei Paschi, precipitato dalla finestra del suo ufficio nel marzo 2013. Lo riporta Repubblica, spiegando che verrà sentito nei prossimi giorni o al massimo nelle prossime settimane.

Antonino Nastasi, attualmente in servizio a Firenze, in commissione ha dapprima negato di essersi recato in vicolo Monte Pio, la strada a ridosso del palazzo di Mps dove fu trovato il corpo di David Rossi. Ma dopo che gli è stata esibita una foto che lo ritrae sul luogo della tragedia, ha cambiato versione. Considerando che la commissione, fin dal suo insediamento, sta inviando le sue audizioni al procuratore capo facente funzioni Francesco Pinto e all’aggiunto Vittorio Ranieri Miniati, tra cui anche gli interrogatori secretati, appare scontato che venga sentito dalla Procura di Genova.

DAVID ROSSI, PROSEGUE INCHIESTA PROCURA DI GENOVA

Nel frattempo la Procura di Genova sta proseguendo gli interrogatori di tutto il personale della polizia giudiziaria intervenuto dentro e fuori l’ufficio di David Rossi la notte in cui è morto. Dopo il colonnello dei carabinieri Pasquale Aglieco, sono stati sentiti altri tre o quattro investigatori, spiega Repubblica. Invece a Roma è toccato a Massimo Giletti, che aveva parlato a Non è l’Arena di foto sparite dal fascicolo. Ma dagli accertamenti è poi emerso che nessuna immagina era scomparsa.

Per quanto riguarda Antonino Nastasi, il suo nome potrebbe presto finire di nuovo all’attenzione della Procura di Genova, visto che si tratta di uno dei magistrato che il senatore di Italia Viva Matteo Renzi ha annunciato di voler denunciare in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio nell’inchiesta sulla fondazione Open. Ma attualmente la querela contro il pm non risulta ancora arrivata a Genova.

