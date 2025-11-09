Morte David Rossi, parla Gianluca Vinci (Commissione d'inchiesta): "Il caso non è chiuso, anzi pista mantovana è il tassello di un mosaico da ricostruire"

La morte di David Rossi presenta ancora troppi elementi non chiari per essere considerata una tragica fatalità; per questo motivo, è necessario continuare a indagare. Ed è ciò che sta facendo la Commissione parlamentare d’inchiesta, presieduta da Gianluca Vinci. «Non è una storia finita», anzi, quando si pensa di avere le idee chiare, spunta un dettaglio che scombina tutto.

Vinci ne parla alla Gazzetta di Mantova, spiegando che il caso è tutt’altro che chiuso, poiché le due archiviazioni come suicidio non convincono tutti. L’obiettivo ora è verificare se vi siano stati errori o omissioni nelle indagini sulla morte del dirigente del Monte dei Paschi di Siena.

La Commissione «sta riaprendo varchi dove per troppo tempo si è messo un coperchio», assicura Vinci, secondo cui l’approccio attuale è più mirato rispetto al lavoro dei predecessori, che, per quanto «grande», è stato comunque «dispersivo».

GLI “ELEMENTI FORTI” DELLA COMMISSIONE D’INCHIESTA

Ci si sta concentrando su alcuni elementi chiave, a partire dall’orologio di David Rossi, trovato staccato dal polso e caduto dopo il corpo. Una dinamica sospetta: l’ipotesi è che non si sia rotto durante la caduta, ma prima. «Finalmente abbiamo individuato una modalità compatibile con il distacco del cinturino da entrambi i lati», afferma Vinci.

Si attende ora la conclusione della perizia per poter escludere l’ipotesi del suicidio, ma per Vinci esistono «elementi forti». Tra questi, la ferita al polso, ritenuta non compatibile con la caduta: secondo il medico legale, sarebbe stata inferta prima della morte del manager. C’è poi il misterioso “vuoto” di un’ora e venti minuti: David Rossi era in ufficio, ricevette delle telefonate, ma non interagì né con il computer né con altri dispositivi.

Non si sa, dunque, cosa abbia fatto in quel lasso di tempo. Le telecamere non aiutano, anche perché solo una delle nove disponibili fu acquisita, senza che venisse verificato chi entrasse o uscisse dalla sede. «Non è stato fatto nulla per capire se fosse entrato qualcun altro», osserva Vinci. Né fu controllato l’uomo che appare in fondo al vicolo, con un cellulare in mano.

MORTE DAVID ROSSI, LA PISTA MANTOVANA

Negli ultimi tempi è emersa anche una pista mantovana: David Rossi, oltre a lavorare a Siena, aveva frequenti contatti con persone e realtà di Mantova, in particolare di Viadana. Era, ad esempio, vicepresidente della Fondazione Palazzo Te e gestiva sponsorizzazioni MPS per 51 milioni di euro l’anno.

La sera della sua morte, il manager avrebbe dovuto incontrare un uomo chiamato Antonio Muto, sulla cui identità permangono però dei dubbi. Non esistono prove dell’incontro, ma l’uomo ne avrebbe parlato con l’avvocato Luca Goracci due anni dopo la morte di Rossi: «Disse di essere arrivato in ritardo di venti minuti e che Rossi era già morto», racconta Vinci alla Gazzetta di Mantova.

Un’altra tessera di un mosaico ancora da ricomporre è la valigetta che Rossi portava sempre con sé, ritenuta un possibile indizio perché forse conteneva documenti o denaro. C’è inoltre la questione delle sponsorizzazioni, con l’ipotesi che potessero costituire canali di denaro illecito: «Quando si muovono simili cifre, anche un errore di un milione può costare la vita», avverte Vinci.

Infine, sul cellulare di Rossi era registrato un numero che rimanda a un certificato di deposito emesso a Viadana da una banca Antonveneta, utilizzata dalla ’ndrangheta per operazioni illecite. «Tutto questo non può essere solo una serie di casualità», afferma Vinci, annunciando nuove audizioni e verifiche sul territorio.

La conclusione del presidente della Commissione d’inchiesta è che David Rossi non si sia suicidato improvvisamente, ma che stesse aspettando qualcuno in ufficio e che, quella sera, sia accaduto qualcosa di diverso da ciò che finora si sa.