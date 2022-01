David Sassoli, camera ardente oggi in Campidoglio/ Video, domani funerali di stato

LA CAMERA ARDENTE IN CAMPIDOGLIO

Si apre stamattina alle ore 10.30 in Campidoglio, presso la Sala della Protomoteca, la camera ardente per David Sassoli, il Presidente del Parlamento Europeo morto nella notte dell’11 gennaio scorso presso il Centro di riferimento oncologico di Aviano (dov’era ricoverato dal giorno di Santo Stefano «per il sopraggiungere di una grave complicanza, dovuta a una disfunzione del sistema immunitario»).

Il feretro arrivato poco dopo le ore 9 stamani nella sede del Comune di Roma Capitale ha visto accogliere la bara il sindaco Roberto Gualtieri, la moglie di David Sassoli Alessandra Vittorini e i figli Giulio e Livia. In questi minuti è atteso l’arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per rendere omaggio ala salma in forma privata all’interno della camera ardente: a seguire, appunto dopo le 10.30, l’apertura al pubblico della Sala con la chiusura prevista attorno alle ore 18.30 questo pomeriggio. È così cominciato oggi il lungo commiato d’addio per David Sassoli che culminerà lunedì prossimo con la seduta in plenaria dell’Europarlamento: previsto in quel frangente il discorso di Enrico Letta, appositamente invitato a Strasburgo dalla Presidente ad interim del Parlamento Roberta Metsola e dalla Presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen.

SASSOLI, DOMANI I FUNERALI DI STATO

Oggi la camera ardente, domani i funerali di stato alle ore 12 previsti dall’unanime decisione presa ieri in Consiglio dei Ministri per volere del Premier Mario Draghi: oggi in Campidoglio sono attesi molti volti noti della politica nazionale e internazionale, su tutti la Presidente Von der Leyen e il Presidente del Consiglio Europeo Charles Michel, entrambi a Roma per assistere anche domani ai funerali di stato. Le esequie pubbliche si terranno presso la Basilica di S. Maria degli Angeli (in piazza della Repubblica) e la Santa Messa sarà celebrata dal cardinale e arcivescovo di Bologna Matteo Zuppi, amico e compagno di classe di David Sassoli in gioventù. Nel lungo saluto ieri alla Camera dei Deputati per la morte del compagno di partito, il segretario Dem Letta ha detto «David ha dimostrato leadership e determinazione, senza mai perdere gentilezza e spirito di inclusione e proprio sul valore del rispetto verso gli avversari è sempre andato oltre la cortesia, costruendo confronto e dialogo».

