David Sassoli, come è morto/ Disfunzione del sistema immunitario, aveva 65 anni

E’ morto David Sassoli: il presidente del Parlamento europeo, non ce l’ha fatta. Nella giornata di ieri si era diffusa la notizia circa il fatto che il giornalista e politico fosse ricoverato in gravi condizioni in ospedale dallo scorso 26 dicembre a seguito di una grave forma di disfunzione del sistema immunitario, e alle 1:15 di questa notte, a soli 65 anni, ha esalato l’ultimo respiro. David Sassoli era ricoverato in Italia, precisamente presso il centro oncologico di Aviano, in provincia di Pordenone, e a dare notizia della sua morte è stato lo storico portavoce da una vita, Roberto Cuillo, che attraverso il suo profilo personale Twitter ha scritto: “David Sassoli è deceduto l’11 gennaio alle ore 1.15 presso il CRO di Aviano (PN), dove era ricoverato in ospedale. La data e il luogo del funerale saranno comunicati nelle prossime ore”.

Sempre Roberto Cuillo aveva comunicato ieri la cancellazione degli impegni ufficiali dello stesso presidente, ed erano piovuti in massa messaggi di solidarietà da ogni forza politica nonché dalle istituzioni dell’Unione Europea. Nella giornata di ieri, poi, dal profilo Twitter di Sassoli era stato mandato un messaggio di cordoglio all’indirizzo di Silvia Tortora, la figlia di Enzo, deceduta proprio nelle scorse ore, e che il collega ci ha tenuto a ricordare.

DAVID SASSOLI E’ MORTO, IL RICORDO DELL’AMICO E MINISTRO FRANCESCHINI

Numerosi i messaggi di cordoglio su Twitter e in generale sui social, a cominciare da quello del ministro della cultura, Dario Francescoli, che ha pubblicato una bella foto dell’ormai ex presidente del parlamento europeo David Sassoli, con il commento “Ciao David, amico di una vita intera”.

David Sassoli era sposato e con due figli, e aveva iniziato a dare segnali di cedimento dallo scorso autunno. Sia a settembre che a novembre 2021 aveva infatti dovuto annullare tutti i suoi impegni istituzionali per via di una polmonite causata dal batterio della legionella, così come poi lo stesso aveva spiegato attraverso un video pubblicato su Twitter dopo la guarigione. A dicembre aveva annunciato che non si sarebbe ricandidato e giovedì prossimo era prevista l’elezione per il suo successore.

