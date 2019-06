David Scarantino e Cristina Incorvaia/ Da Uomini e Donne a Temptation Island: già in crisi?

CHI SONO CRISTINA INCORVAIA E DAVID SCARANTINO, COPPIA A TEMPTATION ISLAND

Tra le coppie di Temptation Island 2019 di questa edizione ce ne è anche una che possiamo definire vip ovvero quella formata da Cristina Incorvaia e David Scarantino. Per molti i loro nomi potrebbero non significare molto ma chi segue i programmi di Maria De Filippi e, in particolare, Uomini e donne, sa bene che si tratta di due protagonisti del trono over. La bella siciliana dai capelli rossi era arrivata nel trono over per conoscere e corteggiare Gianluca Scuotto ma poi il suo interesse si è posato proprio su David. Il cavaliere in passato ha conosciuto altre dame, compresa la bella Valentina Autiero che aveva perso la testa per lui ma poi le cose sono naufragate proprio per via del carattere di quest’ultima spesso esplosiva e un po’ troppo focosa nei suoi scatti di ira o di difesa.

L’ADDIO A UOMINI E DONNE E I DUBBI PRIMA DI TEMPTATION ISLAND 2019

Fatto sta che, alla fine, David ha trovato la pace e la serenità con Cristina, almeno fino a questo momento, visto che i due hanno decido di mettersi alla prova dividendosi in due villaggi e finendo nelle grinfie di tentatori e tentatrici a Temptation Island 2019. Nel video di presentazione pubblicato su Witty tv è proprio Cristina Incorvaia la prima a prendere la parola rivelando che lei e David litigano spesso e che questo la fa un po’ dubitare sul loro futuro di coppia. Dall’altra parte c’è il cavaliere di Uomini e donne pronto a creare “la famosa famiglia del Mulino Bianco” ma pronto a capire fino in fondo se la dama sia davvero la donna della sua vita: “Meglio lasciarsi subito che farlo tra un anno quando magari ci sarà un bambino“. Le prime anticipazioni sulla prima puntata di Temptation Island 2019 parla di una coppia allo scontro al primo falò, saranno proprio loro i protagonisti della serata di lunedì 24 giugno?

I DETTAGLI SULLA VITA PRIVATA DI CRISTINA INCORVAIA E DAVID SCARANTINO

Ma chi sono Cristina Incorvaia e David Scarantino? Originario di Genova lui e siciliana, di Marsala lei Cristina e David si sono messi insieme a Uomini e donne ed entrambi sono alla ricerca di una persona con la quale mettere su famiglia. Lui è nato nel 1977 mentre lei è del 1981 ed entrambi vogliono una storia seria anche se in comune non hanno poi molto. David ama molto il fitness e lo sport che alterna alla sua vita da manager (si occupa di comprare e vendere attività commerciali) mentre lei fa l’indossatrice ma spesso ha parlato anche della sua passione per il ballo. Proprio il suo lavoro l’ha portata a lasciare la sua bella isola e a trasferirsi a Novara, per David cambierà ancora vita e città per mettere insieme la sua famiglia, o i due si lasceranno nel reality estivo sui sentimenti? Clicca qui per vedere il loro video di presentazione.



