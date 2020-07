David Silva alla Lazio?/ Calciomercato, contatti per lo spagnolo: colpo possibile

David Silva sarà un nuovo giocatore della Lazio? Le indiscrezioni di calciomercato arrivano dalla Spagna, precisamente dal quotidiano As: il talentuoso calciatore ha appena concluso la sua carriera decennale nel Manchester City, una squadra che si sapeva da tempo avrebbe lasciato al termine della stagione. Festeggiato l’ennesimo trofeo (la Coppa di Lega), Silva è pronto ad un nuovo capitolo della sua carriera: si mormora di una cena già avvenuta nei giorni scorsi tra lui e il direttore sportivo biancoceleste Igli Tare. Stiamo parlando di un calciatore che ha già compiuto 34 anni (all’inizio di gennaio) e che arriva da oltre 400 partite con i Citizens, di cui ha vissuto la completa transizione fino all’esplosione del progetto di Pep Guardiola; un elemento che farebbe parecchio comodo ad una squadra che giocherà la Champions League (salvo imprevisti) e che attualmente non ha in rosa calciatori dalla piena esperienza internazionale. Per questo motivo allora il colpo David Silva permetterebbe di aumentare l’entusiasmo tra i tifosi: arrivando a parametro zero sarebbe ancora più prezioso.

DAVID SILVA ALLA LAZIO?

L’ultima stagione di David Silva nel Manchester City non è stata particolarmente esaltante: poche volte è stato titolare, ma ha comunque messo insieme 38 match diventando peraltro il calciatore con più presenze nella storia del club. Cresciuto calcisticamente nel Valencia, è tornato stabilmente in prima squadra nel 2006; con i pipistrelli ha giocato quattro stagioni per poi essere venduto. La Lazio in passato aveva portato a termine due colpi che riguardavano calciatori spagnoli dal Valencia: all’epoca Claudio Lopez e Gaizka Mendieta erano stati trasferimenti diretti, il Piojo aveva avuto poi un rendimento accettabile mentre il biondo centrocampista non aveva lasciato un ricordo straordinario. Ora bisognerà capire se davvero David Silva possa diventare un calciatore biancoceleste: non sarebbero poche le squadre pronte a scommettere su qualche altro anno di onorata carriera da parte di un giocatore che ha vinto tutto (gli manca giusto la Champions League), e sarà importante anche la volontà del diretto interessato che, a 34 anni, potrebbe anche decidere di tornare in Spagna. Staremo dunque a vedere come si concluderà questo abboccamento di calciomercato.



