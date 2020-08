David Silva alla Lazio?/ Calciomercato, fumata bianca vicina: le ultime

Prosegue il pressing della Lazio per David Silva e ci sono importanti aggiornamenti sul futuro del fantasista spagnolo. In scadenza di contratto con il Manchester City, il 34enne è pronto a vivere una nuova avventura ed i biancocelesti sono pronti a tutto per regalare il colpaccio a mister Simone Inzaghi. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, la trattativa è ben avviata e ormai la fumata bianca è dietro l’angolo. L’ex Valencia è convinto della bontà del progetto di Claudio Lotito e suo fratello ha già visitato il centro sportivo di Formello. Il quotidiano capitolino ha poi messo in risalto che nei prossimi giorni saranno limati gli ultimi dettagli legati ai bonus, ma ormai ci siamo: contratto da 4 milioni di euro a stagione, un ingaggio stellare per un calciatore voluto fortemente dal mondo Lazio.

DAVID SILVA-LAZIO, CI SIAMO!

Arrivato al Manchester City nell’estate 2010, David Silva ha scritto pagine importanti della storia dei Citizens ed ha contribuito in prima persona a molti dei trofei presenti in bacheca. In tutto, lo spagnolo ha raccolto 309 presenze in Premier League, con all’attivo 60 gol e 106 assist. Numeri importanti, che evidenziano la qualità del trequartista mancino, destinato a formare con Ciro Immobile un tandem temutissimo in Serie A. Un colpaccio targato Lotito-Tare, con il presidente al lavoro per far fare il salto di qualità alla rosa di Simone Inzaghi. Non è stato infatti facile battere la folta concorrenza ed i milioni messi sul tavolo dalle rivali, a partire dall’Inter Miami di Beckham e dall’Al Sadd di Xavi…



