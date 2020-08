DAVID SILVA ALLA REAL SOCIEDAD/ Calciomercato, rifiutata l’offerta della Lazio

Si definisce in maniera clamorosa un intrigo di calciomercato che aveva tenuto banco negli ultimi giorni. La Lazio, pronta a tornare in Champions League dopo 13 anni di assenza, sembrava aver approntato il colpo David Silva. Il campione spagnolo, dopo aver chiuso il contratto col Manchester City, sembrava aver scelto Roma di fronte alla possibilità di essere ancora protagonista in Champions League e a un ingaggio che tra benefit vari avrebbe sfiorato i 4 milioni di euro. Nulla di tutto questo è accaduto, negli ultimi giorni l’agognata firma sul contratto non è stata apposta e il temporeggiare del giocatore era stato visto come un segnale negativo dall’ambiente Lazio. Si era parlato di inserimenti della Juventus, del Napoli oppure del Valencia, il club di casa per Silva che da lì aveva iniziato la sua avventura al Manchester City. Ma era un “fuochino“, visto che la volontà del giocatore era realmente quella di tornare in Spagna e così è avvenuto: la Real Sociedad, club basco di San Sebastian, in serata ha annunciato il gran ritorno di David Silva nella Liga.

DAVID SILVA-LAZIO, IL GIALLO DELLE VISITE MEDICHE

Una delusione per la Lazio che sembrava pronta ad accogliere un colpo alla Klose o alla Lucas Leiva, quando arrivarono navigati giocatori internazionali a parametro zero da club importanti come Bayern Monaco e Liverpool. Il punto è che stando ai rumors della serata sembra che in casa biancoceleste non si sia capito a fondo cosa sia andato storto nella trattativa, e anzi serpeggerebbe grande malumore sul comportamento di Silva e del suo entourage, che invece di comunicare subito il suo rifiuto avrebbe lasciato per giorni la Lazio in attesa, senza poi neanche comunicare la sua decisione, che il club capitolino avrebbe scoperto come tutti, alla pubblicazione da parte del Real Sociedad del comunicato ufficiale dell’acquisto di Silva. Fabrizio Romano, giornalista di Sky Sport, ha rivelato alcuni dettagli legati al trasferimento di David Silva alla Real Sociedad: “La Real Sociedad ha dirottato l’accordo con David Silva. La Lazio aveva un accordo totale su un contratto triennale e visite mediche programmate a Roma. La Real Sociedad lo ha contattato segretamente. La Lazio è furiosa.” Ora però alla Lazio serve in fretta un piano B: oltre a David Silva, anche le piste Kumbulla e Borja Mayoral si sono fatte impervie e Simone Inzaghi rischia di iniziare domenica prossima il ritiro ad Auronzo di Cadore senza rinforzi.



