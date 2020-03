Davide Astori, due anni dalla morte/ Lo striscione al Franchi: “capitano in eterno”

Sono passati due anni dalla morte di Davide Astori. Due anni da quel maledetto 4 marzo 2018, in cui il mondo del calcio in Italia e non solo, e ovviamente tutto il Paese, si svegliò con la notizia della scomparsa del difensore bergamasco. Capitano della Fiorentina, quella domenica avrebbe dovuto affrontare l’Udinese alla Dacia Arena: quella partita non venne disputata, perché dall’albergo in cui la squadra viola risiedeva arrivarono informazioni sconvolgenti. Astori non si era più svegliato, i compagni che lo aspettavano per la colazione si erano insospettiti e il suo corpo era stato ritrovato in camera. Di quel giorno ricordiamo tutto; da quel momento le iniziative per ricordarlo non sono mai mancate. Astori vestiva la maglia numero 13, ritirata dalla Fiorentina e dal Cagliari con cui aveva giocato per sei stagioni; a ogni partita della Viola la curva Fiesole si lascia andare ad un lungo applauso quando scocca il 13’ minuto, e ovviamente la memoria di Davide è rimasta ben viva. Abbiamo parlato del post di Francesca Fioretti, la compagna che già ieri ha ricordato il suo uomo; oggi invece la Fiorentina ha organizzato una cerimonia all’interno del centro sportivo, presieduta da Don Massimiliano Gabbricci. Un evento in forma privata, non trasmesso dalle telecamere: la famiglia potrebbe non essere presente, pur essendo stata invitata.

DUE ANNI FA LA MORTE DI DAVIDE ASTORI

Senza volerci addentrare nella vicenda della morte di Davide Astori, possiamo appunto ricordarlo per il calciatore e l’uomo che era. Nativo della provincia di Bergamo, l’esplosione in Serie A con il Cagliari che lo aveva trascinato fino alla maglia della Nazionale, poi il passaggio alla Roma (una stagione) come “premio” per una maturazione tecnica e personale che era sotto gli occhi di tutti. Alla Fiorentina, Astori aveva trovato la sua dimensione: leader della difesa e di tutta la squadra, insignito della fascia di capitano che dopo la sua scomparsa era passata sul braccio di Milan Badelj che aveva letto un commovente discorso ai funerali. Di quel giorno ricordiamo anche la massiccia presenza dei colleghi, magari avversari di tante battaglie sul campo; gli applausi del popolo di Firenze alla “nemica” Juventus, all’Inter, a tutte le altre. Da quel giorno ovviamente la Fiorentina non è più stata la stessa, anche se poi la vita va avanti (modo di dire banale e scontato, ma verissimo); intanto a due anni dalla scomparsa i tifosi della Fiorentina hanno appeso uno striscione all’esterno dello stadio Artemio Franchi con la scritta “Capitano in eterno” e le date che identificano il secondo anniversario. Davide Astori manca a tutto il mondo del calcio e dello sport; in quel tragico giorno di inizio marzo erano stati tanti i personaggi pubblici che dall’estero avevano voluto dedicargli un pensiero, come magari faranno anche oggi.

