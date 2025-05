Il mirino de Le Iene resta puntato su Davide Barzan, il criminalista diventato noto al grande pubblico per l’omicidio di Pierina Paganelli, essendo stato consulente dell’indagato Louis Dassilva prima, mentre ora si occupa di Manuela Bianchi, nuora della vittima. L’inviato Gaston Zama aveva promesso di portare avanti l’inchiesta giornalistica che ha sollevato alcune ombre sulla figura di Barzan, nonostante questi abbia reagito con una serie di querele per diffamazione. Nella puntata di oggi, però, Le Iene torneranno alla carica con un nuovo servizio.

Alberto Matano, tensione con Roberta Bruzzone a La Vita in Diretta/ “L'audio di Valeria vale zero”

DAVIDE BARZAN, DA CRIMINALISTA A IMPRENDITORE

Nel frattempo, Davide Barzan ha dimostrato di avere spirito imprenditoriale, decidendo di lanciare un sito di merchandising online, attraverso il quale vende prodotti con frasi e riferimenti ironici legati alla sua figura, divenuta ormai familiare al pubblico televisivo. Tra i prodotti in commercio ci sono cover per cellulari, borracce, borse, sneakers, infradito e t-shirt con scritte che riprendono alcuni tormentoni, come il “venghi, venghi” delle parodie nate attorno a lui.

Pierina Paganelli/ Marco Perino: “Voce di donna in garage più compatibile con Manuela Bianchi ma...”

Barzan ha fatto sapere che, nonostante il sito sia online da pochi giorni, ha già venduto oltre 12.000 articoli, riscuotendo — a suo dire — un successo inaspettato. Inoltre, ha lanciato una frecciatina a Le Iene, affermando che le sue vendite sono direttamente proporzionali alle critiche: più ne riceve, più vende.

DALLE CRITICHE UN NUOVO BUSINESS: LA “NUOVA VITA” DI DAVIDE BARZAN

Il criminalista, ora anche imprenditore, sostiene di aver trasformato le critiche ricevute in un’occasione di business. Il brand che ha lanciato, però, non è soltanto un’operazione commerciale: Davide Barzan afferma di aver voluto rispondere alle accuse con creatività e ironia, proponendosi come simbolo di resilienza e autoconsapevolezza. Secondo lui, è possibile reagire alle pressioni mediatiche senza perdere le staffe.

Pierina Paganelli, caos intorno a Louis Dassilva/ I figli della vittima contro le manifestazioni pro indagato

Negli ultimi tempi, l’attenzione mediatica nei suoi confronti è stata prevalentemente negativa, soprattutto in seguito alle segnalazioni raccolte da Le Iene e diffuse nei loro servizi. Proprio stasera, nella nuova puntata attesa su Italia 1, dovrebbe andare in onda un ulteriore approfondimento sul caso.