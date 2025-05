“Davide Barzan 5 il petroliere“, titola così Gaston Zama la storia su Instagram in cui anticipa un nuovo servizio su Davide Barzan, il criminalista diventato noto per l’omicidio di Pierina Paganelli. Inizialmente assisteva Louis Dassilva e sua moglie Valeria Bartolucci, ora invece è consulente di Manuela Bianchi, nuora della vittima ed ex amante dell’indagato per il delitto.

Negli ultimi tempi Davide Barzan è passato dalle telecamere dei programmi di cronaca nera, che spesso lo invitano per commentare le novità sul caso, a quelle de Le Iene, che stanno portando avanti un’inchiesta giornalistica che ha allungato qualche ombra sul consulente, tra le accuse di Valeria Bartolucci, che lo ha denunciato, e quelle di persone che sostengono di essere state truffate da lui.

“Non ho piacere di parlare con lei. Ci vedremo in tribunale“, aveva replicato Davide Barzan a Gaston Zama quando lo aveva raggiunto in un locale dove stava facendo un aperitivo. “Se tornassi indietro, lo denuncierei ancora“, ha dichiarato invece Valeria Bartolucci in occasione dell’ultimo servizio andato in onda.

L’ULTIMO “SCONTRO” TRA DAVIDE BARZAN E LE IENE

Gaston Zama aveva concordato un incontro con Davide Barzan dopo Pasqua, ma non avendo avuto più notizie, bensì una nuova diffida dal suo avvocato, l’inviato de Le Iene si è recato a Riccione per rintracciarlo, senza trovare alcuna disponibilità a un confronto. “Il problema è che io vado a trasmissione serie, non a Le Iene“, ha aggiunto il criminalista, che invece in passato aveva espresso complimenti al programma di Italia 1, come evidenziato dallo stesso inviato.

“Le Iene hanno alzato solo il tappeto, il mucchio di polvere si intuiva“, è il parere di Valeria Bartolucci. “Io non sono pregiudicato, la querelo. Ci vedremo in tribunale, sono tranquillo, mi divertirò in giudizio con lei“, il passaggio al contrattacco di Davide Barzan. “Non sono mai stato condannato per diffamazione in vent’anni”, ha replicato l’inviato, che poi ha lanciato una sfida. “Se la mia prima condanna per diffamazione sarà con lei, andrò a vivere in Antartide, lo giuro, promesso“, la scommessa di Gaston Zama, che torna alla carica con un nuovo servizio, come preannunciato anche via social.