Davide Basolo e Jessica Mascheroni insieme dopo Temptation/ “Prima che escano foto..”

Davide Basolo e Jessica Mascheroni si rivedono dopo Temptation Island 2021. Tornata single dopo la fine della storia di 7 anni con Alessandro Autera, Jessica Mascheroni, dopo essere partita da Milano, ha raggiunto una spiaggia di Fregene dove ha incontrato Davide con cui ha trascorso la maggior parte del tempo all’interno del villaggio del programma condotto da Filippo Bisciglia. I due si sono così mostrati insieme sui social informando i rispettivi followers. “Prima che escano delle foto strane, faccio io la storia. Saluta…”, ha detto Davide mostrandosi insieme a Jessica. Nessun appuntamento romantico, però, per l’ex tentatore e Jessica che hanno trascorso la serata in compagnia di Francesco Chiofalo, Angelo Della Guardia e Samuele Crielisi, tentatore di Natascia che ha lasciato il villaggio di Temptation Island insieme al fidanzato Alessio come fa sapere Gossip e Tv.

Luciano Punzo e Manuela Carriero, sfottò a Stefano dopo Temptation/ Falò ironico e...

Davide Basolo e Jessica Mascheroni: amici dopo Temptation Island?

Davide Basolo e Jessica Mascheroni si sono rivisti in amicizia o hanno deciso di cominciare a frequentarsi? Se tra Luciano e Manuela, dopo Temptation Island, è nato l’amore, tra Davide e Jessica pare sia nata solo una bella amicizia. L’ex tentatore, infatti, nel corso di una diretta su Instagram con altri tentatori, parlando del rapporto con Jessica, ha detto: “Io a Jessica voglio molto bene, ci sentiamo e lei ha fatto il suo percorso, per capire lei cosa voleva nella vita. Io sono stato un tramite che ha cercato di capire le sue mancanze, quello che provava e voleva. Se la mia presenza l’ha aiutata ad arrivare a delle risposte, questa è la cosa più importante per me, per il bene che le voglio e il rapporto che si è instaurato”.

LEGGI ANCHE:

Manuela Carriero passato choc: papà morto, mamma in depressione/ "Rinunciato a tutto"Luciano Punzo, Temptation Island / "Stefano? Non condivido come guarda le donne"

© RIPRODUZIONE RISERVATA