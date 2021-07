Davide Basolo e Jessica si sono rivisti dopo Temptation Island?/ E’ mistero…

Davide Basolo e Jessica stanno insieme dopo Temptation Island 2021?

Durante la penultima puntata del reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5 abbiamo assistito al falò di confronto finale tra Jessica e Alessandro. La coppia di Milano si è confrontata molto duramente su quanto successo nei rispettivi villaggi dove entrambi hanno vissuto un flirt con i single tentatori Davide Basolo e Carlotta. Tra Davide Basolo e Jessica è stata sicuramente lei a superare il limite arrivando perfino a dormire con il bel tentatore, ex corteggiatore di Uomini e Donne.

Proprio il comportamento di Jessica ha spinto il fidanzato Alessandro a richiedere il falò immediato di confronto dove si è infuriato verso di lei. “Bella roba che hai fatto. Non ti rendi conto forse. Ma che schifo che fai? Hai dormito insieme con lui e ti sei chiusa in bagno. Chiusa con un uomo, mio prendi in giro, sentivo che lo baciavi” – ha detto Alessandro mentre la fidanzata Jessica negava l’evidenza e perfino gli audio del filmato. Alessandro allora ha rincarato la dose dicendo alla fidanzata: “ho buttato via 7 anni con te. Tu non ce l’hai la dignità. Ormai è un anno e mezzo che non abbiamo vita sessuale e tu fai fatica pure a toccarmi e a baciarmi, eppure con lui la voglia ti è tornata… Poi io non faccio schifo, io sono a posto, faccio palestra, sono giusto e mi sento bene. Io esco di qui a testa alta, tu no, dopo 15 giorni hai dormito con un cristiano”.

Davide Basolo e Jessica: l’intesa tra i due ha minato il rapporto di lei con Alessandro

Sono seguiti una serie di battibecchi ed accuse reciproche fino alla decisione finale: Jessica e Alessandro si sono lasciati e hanno deciso di lasciare il programma da single. Subito dopo Jessica ha però chiesto alla produzione di incontrare il single Davide Basolo che l’ha abbracciata facendole i complimenti: “sei stata coraggiosa”. Cosa è successo tra loro? Dopo un mese Jessica e Davide hanno deciso di viversi fuori dal programma oppure no? Per scoprirlo non resta che seguire l’ultima puntata di Temptation Island!

