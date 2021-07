Davide Basolo flirta con Jessica a Temptation Island/ Alessandro: “per me lei è già single”

Davide Basolo manda in crisi la coppia Jessica-Alessandro

Davide Basolo è uno dei tentatori di Temptation Island 2021, il reality show dei sententi condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne è entrato nel villaggio delle fidanzate dove ha incuriosito Jessica, la fidanzata di Alessandro. Durante l’ultima puntata, infatti, i due si sono molto avvicinati dopo che la ragazza non ha mai visto un video da parte del fidanzato Alessandro che, nel villaggio dei fidanzati, è come sempre focalizzato su se stesso. Jessica, infatti, è molto delusa dal comportamento del fidanzato che si dedica solo ed esclusivamente alla palestra e ad una corretta alimentazione senza aver mai parlato né di lei né della loro storia. Per questo motivo Jessica ha deciso di dargli uno scossone lasciandosi andare in un ballo scatenato con Davide Basolo. Non solo, Jessica si è lasciata andare a delle frasi che hanno fatto infuriare il fidanzato Alessandro: “io sto pensando molto in questi giorni, forse ho bisogno di un’altra persona. Se non mi sono sposata un motivo c’è. Un figlio con lui non lo farei”. Parole molto forti che sono arrivate come un fulmine a ciel sereno nel pinnettu dove, un incredulo Alessandro, ha scoperto una verità di cui forse non era a conoscenza. Intanto Jessica nel villaggio delle fidanzate si lascia sempre più andare col tentatore Davide; tra i due, infatti, ci sono carezze, massaggi e ripetuti contatti fisici.

Davide Basolo da Uomini e Donne a Temptation Island: conquisterà Jessica?

Non solo, Jessica si è lasciata andare parlando della sua intimità con il fidanzato Alessandro rivelando a Davide Basolo: “lo facciamo ogni due-tre mesi. Non ho voglia”. Una confessione che Jessica ha riproposto anche alle compagne di avventura ammettendo che il problema non è Alessandro, ma lei: “non lo facciamo da mesi, forse è un mio blocco”. Sta di fatto che Jessica è molto attratta dal tentatore Davide al punto da dire: “forse ho bisogno di una persona come lui, già dai primi giorni avrei voluto avvicinarmi a lui” concludendo il discorso dicendo “da oggi posso considerarmi single”. Le immagini e le parole di Jessica hanno fatto sclerare Alessandro che, dopo aver preso a calci una bottiglietta d’acqua, ha detto: “io tutto ho dato a questa qua. Io so già cosa devo fare. Ti ho mantenuta fino a ieri. Tu non tornerai con me. Almeno è consapevole che è già single. Dopo sette anni insieme, fa così col primo che incontra. io ho fatto tutto per lei, le ho comprato la macchina, la casa. Le ho chiesto tre anni fa a Parigi di fare un figlio. Lei è una viziata”. Cosa succederà?

