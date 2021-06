Davide Basolo/ L’alchimista di Uomini e Donne tra i tentatori di Temptation Island

Chi è Davide Basolo, il corteggiatore di Temptation Island?

Davide Basolo da Uomini e Donne a Temptation Island: l’alchimista, corteggiatore di Giovanna Abate, è tra i tentatori della nuova edizione del reality show dei sentimenti in partenza da mercoledì 30 giugno 2021 in prima serata su Canale 5. Tra i tentatori single di quest’anno c’è anche un volto molto noto al pubblico del dating show di successo condotto da Maria De Filippi. Si tratta di Davide, meglio noto come l’alchimista, che si è fatto notare durante uno degli ultimi troni classici del programma.

Il bartrender originario di La Spezia, infatti, è arrivato con tanto di maschera tra i corteggiatori della tronista Giovanna Abate riuscendo quasi nell’impresa di farsi scegliere. La tronista alla fine ha fatto una scelta diversa, ma Davide con il suo carattere sincero è riuscito a fare breccia nel cuore del pubblico femminile (e non solo). Nato a La Spezia, Davide si è diplomato presso il Liceo Scientifico A. Pacinotti della sua città. Successivamente ha seguito il corso “EBS European bartender school” con sedi a Milano e Roma. E’ una grande appassionato di serie tv, in particolare de La Casa di Carta come si evince dal suo profilo Instagram dove diversi sono i post dedicati a questa serie cult di Netflix.

Davide Basolo da Uomini e Donne a Temptation Island

Davide Basolo per il pubblico di Canale 5 è “l’alchimista” di Uomini e Donne. In realtà dopo l’esperienza nel dating show di Canale 5, il barman si è conquistato una buona popolarità in particolare sui social network dove è molto seguito. Sul suo conto possiamo dirvi che lavora come barman a Firenze, ma in passato ha fatto diversi tipi di lavoro. Prima è stato responsabile di sala per 5 mesi a Formentera del locale Uglybox Fit&Drinks, ma si è occupato anche come responsabile di vendita dello Shopping Outlet Village di Brugnato. Segni pariticolari: parla spagnolo, inglese e francese. La sua prima esperienza in tv è nel programma Uomini e Donne come corteggiatore di Giovanna Abate.

