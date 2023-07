Davide Blanda, chi è il tentatore di Alessia a Temptation Island 2023/ Lei lascia il fidanzato per lui?

Davide Blanda è il tentatore di Alessia a Temptation Island 2023: flirt in corso tra i due?

Le dinamiche di Temptation Island 2023 sono ormai entrate nel vivo. La conoscenza tra le fidanzate e i tentatori è ormai sempre più profonda, come quella che si è ormai creata tra Alessia, fidanzata di Davide, e il tentatore che, per pura casualità, porta lo stesso nome. Davide Blanda è il single al quale Alessia si è più legata nel corso della sua permanenza a Temptation.

Tra i due è scoppiata un’attrazione fisica, resa evidente da alcuni atteggiamenti palesati da Alessia, che tanto hanno fatto innervosire il suo fidanzato Davide. Consapevole di questo crescente rapporto col single, Davide ha infatti deciso di chiedere il falò di confronto immediato alla fine della seconda puntata di Temptation Island 2023; ma Alessia lo raggiungerà o preferirà rimanere un po’ di più tra le braccia del single Davide nel villaggio delle fidanzate?

Chi è Davide Blanda: da Uomini e Donne a Temptation Island 2023

Ma chi è Davide Blanda? Il tentatore che ha fatto colpo su Alessia è nato a Novara il 4 Ottobre del 1992 sotto il segno zodiacale della Bilancia. Attualmente collabora in una azienda che opera nel settore dell’alimentazione. Gli appassionati di Uomini e Donne probabilmente lo ricorderanno quando ha fatto parte del programma come aspirante tronista, percorso poi concluso senza nulla di fatto. Davide ha dunque deciso di rimettersi alla prova, questa volta a Temptation Island nei panni di tentatore. E Alessia sembra aver ceduto sin da subito al suo fascino. Basterà questo a portare la donna a decidere di non presentarsi al falò di confronto col fidanzato nella terza puntata di Temptation Island?

