Davide Bonolis/ Chi è il figlio calciatore di Paolo Bonolis che sogna di andare in TV

Davide Bonolis è il figlio di Silvia Bruganelli e Paolo Bonolis di lui sappiamo che è nato nel 2004 a Roma e oggi a ben 18 anni. Davide ha ben quattro fratelli Stefano, Martina, Adele e Silvia. Per quanto concerne Stefano e Martina però questi sono figli dell’ex moglie di Paolo Bonolis, Diana Zoeller.

Davide Bonolis: quanto c’è di vero nell’amore con Laura Cremaschi?

Della vita privata di questo ragazzo diciottenne si vocifera un po’ di tutto, anche della sua presunta relazione con Laura Cremaschi che ha sicuramente conosciuto grazie al lavoro di Paolo Bonolis il quale ha inserito nel proprio cast la bellissima bionda.

Siccome in molti confondono Davide Bonolis con la sorella Silvia affetta da una patologia neurologica conseguente a un disturbo cardiaco che le ha comportato un intervento chirurgico sin dalla nascita, credono che anche Davide sia malato. In realtà Davide è stato sottoposto soltanto ad un intervento chirurgico di routine per le tonsille. Il ragazzo gode di ottima salute ed ha molta soddisfazione ai genitori infatti è iscritto anche alla scuola di calcio.

Davide Bonolis: il contratto con la Triestina e il sogno di andare in tv

La sua squadra prediletta è l’Inter e sogna un futuro in televisione esattamente come i suoi genitori. Davide Bonolis è figlio d’arte, poiché il padre è un noto e famosissimo conduttore televisivo in pista già dagli anni 80 e dentro Mediaset dal 1982 quando conduceva Bim bum bam, un programma amatissimo dai bambini. Poi ha creato moltissimi format soprattutto di tipo goliardico come Ciao Darwin, Il senso della vita. Quest’ultimo programma è stato realizzato proprio per la sofferenza dovuta alla disabilità della figlia Silvia.

Davide recentemente è diventato un calciatore quotato e infatti ha firmato un contratto triennale con la Triestina e potrà giocare mezza punta o esterno. E dunque i suoi sogni di “approdare in televisione” probabilmente arriveranno, ma sicuramente dopo i suoi successi sul campo.

