Davide Bonolis è il figlio di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. Promettente calciatore e ‘personalità di internet’, lo abbiamo visto diverse volte in tv, al fianco dei genitori. In particolar modo, in tempi recenti, è stato in prima fila a Ballando con le Stelle, per supportare mamma Sonia nella sua avventura su Raiuno. Proprio nel talent di Milly Carlucci, ha conosciuto la ballerina Sophia Berto con la quale avrebbe iniziato una storia d’amore. Il condizionale è d’obbligo, perché Davide Bonolis ha mantenuto elevato il muro della privacy in questi mesi.

Il ventenne, ospite di Obbligo o verità assieme alla madre Sonia Bruganelli, si è raccontato tra presente, passato e futuro. Anni fa ha lottato contro i problemi di peso e contro la mononucleosi, contratta a 12 anni. Arrivò a toccare e superare i cento chili di peso e fu costretto a ritirarsi temporaneamente dalle attività sportiva.

“Mia mamma mi ha insegnato sicuramente ad essere forte nei momenti più difficili”, ha raccontato Davide Bonolis. “Quando ho avuto delle difficoltà sono sempre andato da lei come prima scelta, perché la sento più vicino a me. Mi ha aiutato sempre”, le parole del ragazzo. Anche mamma Sonia, nel corso della sua intervista, spende parole al miele per suo figlio e lo ringrazia profondamente per avergli trasmesso amore e nuove consapevolezze.

“Lui mi ha aiutato perché l’ho avuto subito dopo Silvia e mi ha aiutato a vivere anche una situazione più leggera come madre”, dice Sonia nell’estratto della trasmissione. “Ho avuto un’importante depressione e lui che era piccolino mi disse ‘mamma tu muori?’. Lo vidi perso totalmente e quello fu l’inizio della mia volontà di farcela e siamo stati di supporto l’uno con l’altro”, ha detto la Bruganelli.

