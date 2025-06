Oggi, 7 giugno 2025, Davide Bonolis, secondogenito di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, compie 21 anni. Per celebrare questo traguardo speciale, Sonia ha dedicato al figlio una serie di storie su Instagram, condividendo alcune foto che ripercorrono le tappe più significative della sua vita. A corredo degli scatti, ha poi scritto come dedica: “Auguri amore mio, ti amo“. Nelle storie, l’opinionista ha pubblicato immagini dell’infanzia di Davide, tra cui quelle della sua prima comunione, fino ad arrivare a momenti più recenti, come la convocazione nella Kings League Italia.

Com’è noto, Davide e Sonia sono uniti da un legame profondo. Difatti, nei mesi scorsi,Davide è apparso anche a Ballando con le stelle, supportando l’avventura della mamma nel programma. Successivamente, è stato anche ospite a Obbligo o Verità, condotto da Alessia Marcuzzi su Rai 2, dove ha indicato la madre come la persona che sente più vicina a lui, avendolo sempre aiutato nei momenti più difficili della sua vita.

Davide Bonolis festeggia il suo 21esimo compleanno: dettagli

Davide Bonolis è il secondo dei tre figli nati dal matrimonio tra Sonia e Paolo, insieme a Silvia, nata nel 2003, e Adele, nata nel 2009. Sonia ha sempre avuto un legame particolarmente speciale con Davide, tanto da raccontare pubblicamente quanto lui sia stato una presenza fondamentale nei momenti più delicati della sua vita, tra cui il divorzio e la nascita della prima figlia Silvia. “Mi ha aiutato a vivere anche una situazione più leggera come madre”, ha spiegato.

Nonostante la separazione tra Sonia e Paolo avvenuta nel 2023, la famiglia è rimasta molto unita, e Davide continua ad avere un forte rapporto con entrambi i genitori. Al momento, il celebre conduttore non ha ancora condiviso pubblicamente gli auguri per il 21esimo compleanno del figlio, come invece ha fatto Sonia. Tuttavia, in passato ha spesso espresso il proprio affetto e sostegno nei confronti di Davide, dedicandogli diversi post sui social.