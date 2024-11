Davide Bonolis e Sophia Berto stanno insieme? Il retroscena sulla coppia

E’ nata una strana coppia a Ballando con le stelle 2024, il figlio di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, Davide Bonolis, avrebbe approfondito la conoscenza dietro le quinte del dancing show di Rai1, dove la madre sta partecipando in qualità di concorrente alla trasmissione. Il settimanale Oggi avrebbe paparazzato in compagnia Davide Bonolis e la maestra di ballo Sophia Berto.

“Davide Bonolis nel salottino fuori gli studi di Ballando con le stelle 2024 dà un affettuoso bacio in fronte alla ballerina Sophia Berto, che si rilassa dopo le prove, Davide ha passato tutto il pomeriggio ronzando intorno a Sophia” si legge nell’articolo con allegati scatti pubblicato dal magazine. Una storia d’amore che dunque, se non è ancora ufficializzata, poco ci manca, Davide Bonolis e Sophia Berto sembrano sempre più vicini.

Sonia Bruganelli e la rivelazione sul figlio Davide Bonolis: “Il padre Paolo voleva tutelare la sua fragilità”

Sonia Bruganelli, attualmente impegnata a Ballando con le stelle, si è espressa di recente sul figlio Davide Bonolis, svelando la sua decisione di seguire un percorso psicologico: “Lui va dallo psicologo, cosa che il papà, la sua generazione, non faceva, il fatto di dire ‘Ho bisogno di un aiuto, mi metto in discussione’ è fondamentale. Paolo vuole tutelare la sua fragilità, la sua emotività, quindi fosse per lui non l’avrebbe coinvolto” ha raccontato l’ex moglie del rinomato conduttore Mediaset.

Un legame fortissimo unisce Sonia Bruganelli a Davide Bonolis, a maggior ragione considerato il momento delicato del figlio d’arte, reduce da una delusione sentimentale ma che sembra aver trovato rifugio tra le braccia di Sophia Berto, vedremo se prossimamente seguiranno delle ufficialità in merito alla questione.