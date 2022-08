Davide Bonolis, figlio Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli/ È calciatore professionista, firma con la Triestina!

Davide Bonolis: il figlio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli diventa calciatore

“Ce la farà Davide Bonolis, promettente calciatore, a fare il salto di categoria tra i professionisti iniziando la carriera dalle serie minori? Sembra proprio di sì e la sua avventura dovrebbe iniziare quest’anno dalla squadra di Trento”, si leggeva tra le Chicche di gossip del settimanale Chi nel numero in edicola dal 3 agosto svelando il sogno calcistico del figlio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Un sogno che, a quanto pare, si è realizzato. Per Davide Bonolis, infatti, come si legge sulla pagina Instagram di Chi, sta per iniziare una nuova avventura.

Sophie Codegoni nuova "Bonas" di Avanti un altro/ La replica agli haters e quel ringraziamento speciale...

Il calcio che è anche una grande passione di Paolo Bonolis che, come è noto, è molto tifoso dell’Inter, sarà il futuro di Davide Bonolis. Per lui, infatti, è arrivato il primo contratto da professionista. Ad ingaggiarlo è stata la Triestina, squadra di calcio professionistico di serie C.

Davide Bonolis: nuovo inizio dopo una serie di infortuni

Quello con la Triestina rappresenta un nuovo inizio per Davide Bonolis che, dopo una serie di infortuni, sembrava aver rinunciato al sogno di diventare un calciatore professionista. Con pazienza e tanti allenamenti, però, il figlio di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis è tornato a sfoggiare il suo talento da calciatore convincendo i dirigenti della Triestina a concedergli una grande occasione per la sua carriera.

Elen Ellis stronca Sonia Bruganelli "la maggior parte è raccomandata"/ "Ammettiamolo"

Oltre ad allenarsi e a giocare le varie partite, Davide dovrà studiare. Sarà, infatti, seguito da un tutor che lo preparerà per consentirgli di concludere l’ultimo anno scolastico. Le immagini dell’arrivo in squadra di Davide accompagnato da papà Paolo saranno pubblicate dal settimanale Chi sul numero in edicola da mercoledì 10 agosto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑪𝒉𝒊 (@chimagazineit)

LEGGI ANCHE:

Sophie Codegoni "non è raccomandata"/ Sonia Bruganelli la difende e attacca il web

© RIPRODUZIONE RISERVATA