La storia di Davide, che ha abbandonato sua figlia Rachel e la cerca a C’è posta per te 2025

La quarta storia della terza puntata di C’è posta per te 2025 ha come protagonista Davide, un padre che chiama il programma per sua figlia Rachel. Non hanno rapporti da 15 anni e lei chiama papà il compagno di sua madre. “Sono andato via da casa quando aveva 9 mesi, l’ho vista fino a quando aveva 3 anni.”, ha raccontato l’uomo a Maria De Filippi, spiegandone poi le motivazioni. Lui ha 20 anni quando diventa papà di Rachel. Non è ancora pronto ad una vita da marito e padre e, soprattutto, a stare con un’unica donna; così chiede la separazione. Le conseguenze sono importanti, anche perché loro litigavano sempre.

Nel 2009, Davide sparisce volutamente dalla vita della figlia, dicendo che l’avrebbe vista solo quando si sarebbe fatta grande. “Non so perché l’ho fatto, forse mi credevo un adolescente”, ha detto l’uomo. Più avanti troverà una compagna che ha già un figlio che ha 13 anni, in quel momento capisce il male che ha fatto alla figlia. Decide, dunque, di contattare l’ex moglie e trovare un contatto con Rachel, ma la ragazza non vuole vederlo. Così lei gli manda un messaggio: “Non ti voglio conoscere, non ti voglio vedere, mi hai abbandonato per 10 anni e questo dovrebbe bastare. Non rompere più le scatole”.

Le parole di Davide per sua figlia Rachel e la decisione della ragazza

Davide ha deciso di inviare la posta non solo alla figlia Rachel, ma anche al suo nuovo padre Giorgio e all’ex moglie Rachel. Di fronte alla figlia, in lacrime a C’è posta per te 2025, le dice: “Non c’è giorno che non ti pensi e sicuramente non sei stata bene tu, come me, ma tu di più. Ho cercato di andare avanti, non ce l’ho più fatta. Mi manchi e vorrei tanto conoscerti. Mi vergogno per come mi sono comportato, e se sono qua è per chiederti scusa”. Rachel è toccata da queste parole, e ammette di essersi anche sentita sbagliata negli anni in cui lui non c’è mai stato per lei. L’ex moglie, palesemente non felice per questo ritorno dell’ex, si fa da parte, lasciando solo alla figlia la scelta sul suo futuro. Rachel, alla fine, decide di conoscere suo padre e dargli una possibilità.