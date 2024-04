Davide, chi è figlio di Massimo Dapporto/ Insieme sul set di Distretto di polizia: “Lui alla regia io…”

Massimo Dapporto, grande attore italiano, ha sempre avuto al suo fianco la moglie Stefania Longo con la quale sono sposati da 50 anni: “Quando ho conosciuto mia moglie, non avevo esperienza, ero molto fragile e insicuro. È nato un amore puro e solido” raccontava l’attore. La coppia è convolata a nozze nel 1971 e l’anno dopo nasce il figlio Davide che ha seguito le orme del padre.

Carlo, chi è il padre di Massimo Dapporto/ Il ricordo: "Gli assomiglio tanto, anche come carattere"

“Mio figlio dopo essersi laureato ha cominciato questa attività facendo l’assistente e l’aiuto regista. Adesso lui lavora per conto proprio e scrive anche delle sceneggiature… E sta andando per la sua strada e io sono contento perché sono convinto che abbia delle grosse potenzialità” raccontava l’attore a YesLife. Figlio d’arte, il figlio di Massimo Dapporto non ha potuto far altro che amare il cinema e il teatro come suo padre.

LDA: il nuovo singolo é "Rosso lampone"/ Tutto lo spoiler!

Massimo Dapporto e il rapporto con il figlio Davide: Insieme sul set di Distretto di polizia

Massimo Dapporto ha sempre dichiarato di avere un rapporto meraviglioso con il figlio Davide, anche lui attore. I due hanno anche lavorato insieme sul set di Distretto di polizia, creando un clima disteso e costruttivo per entrambi: “Ho evitato di dargli dei consigli sulle scene che si dovevano girare” dichiarava l’attore a YesLife.

E ancora: “Lui ha molto gusto e per noi è stato un rapporto professionale, io facevo l’attore e lui il regista ed eseguivo quello che lui mi diceva se la cosa mi convinceva, se no si poteva discutere.” L’attore ha ammesso di aver raramente discusso con suo figlio in termini di regia, perchè ha potuto constatare avesse ragione lui su alcune scelte fatte. Dapporto ha ammesso di stimare la professionalità e serietà del figlio sul set.

Valentina Persia e la depressione post partum/ "Mi rivolsi a una psicologa e mi disse che..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA