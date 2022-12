Davide, chi è il figlio di Paolo Bonolis/ Sonia Bruganelli:”non lavora grazie al padre”

Davide Bonolis e la passione per il calcio

Davide Bonolis è il figlio di Paolo Bonolis nato dall’amore con Sonia Bruganelli. Appassionato di calcio sin da bambino, Davide condivide con il papà la grande passione per la squadra dell’Inter. Classe 2004, Davide da diversi anni ha deciso di dedicarsi al mondo del pallone riscontrando anche ottimi risultati, visto che quest’anno ha firmato un contratto della durata di tre anni con la Triestina. Un progetto importante che l’ha portato a diventare protagonista proprio quest’estate quando è iniziata a circolare la notizia.

Silvio e Luciana, genitori Paolo Bonolis/ "Balbuzie?Non mi facevano sentire menomato"

Dopo aver giocato nelle giovanili della Roma e un’esperienza alla Sampdoria, Daivde ha da poco festeggiato i 18 anni. Proprio con il papà Paolo era stato avvisato a Trieste per firmare il suo primo contratto da calciatore professionista proprio con la Triestina, club che milita in Lega Pro. “Ha sposato la causa alabardata per le prossime tre stagioni, aggregandosi alla Primavera” – ha comunicato la squadra con il giovane calciatore che ha dichiarato: “desideroso di cominciare questo nuovo capitolo della sua carriera, pronto a dimostrare sul campo tutto il suo valore”.

Silvia, figlia Paolo Bonolis e malattia/ "Intervento al cuore complicato"

Davide Bonolis: giocatore professionista per la Triestina

Davide Bonolis è molto legato ai genitori Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. La sua partenza per giocare nella squadra di calcio della Triestina è stata una importante conquista per il giovane calciatore, ma proprio la mamma ha tenuto a fare una doverosa precisazione sui social: “quando è partito per il ritiro, il 2 agosto. Lì ho pianto. A me dà molto fastidio quando gli danno del raccomandato. Ma cosa c’entra? Se il figlio di un personaggio pubblico lavora, è grazie al padre; se non lavora, è un mantenuto. È contro ogni logica..”.

Stefano, Martina, Adele figli Paolo Bonolis/ Lui: "oggi, finalmente, siamo vicini"

La Bruganelli ha quindi difeso il figlio dagli haters e contro chi ha cominciato a dire che fosse stato chiamato perchè figlio di! In realtà Davide oltre agli studi si è sempre interessato al calcio e al pallone trasformando così una sua grande passione in un lavoro!











© RIPRODUZIONE RISERVATA