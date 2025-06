Davide, chi è il fidanzato di Federica Brignone: massimo riserbo sulla vita privata ma la sciatrice a Verissimo svela: "Sogno una famiglia e dei figli"

Ci sarà spazio anche per Federica Brignone nella puntata di oggi di Verissimo Le Storie. La sciatrice azzurra si è raccontata a cuore aperto, ha parlato dei suoi successi e delle sue vittorie ma anche dei suoi momenti più tristi e difficili come la crisi e la voglia di ritirarsi ma si è sbilanciata, per la prima volta, anche sulla sua vita privata parlando non solo del rapporto con il fratello Davide, suo amico ma anche allenatore ma anche della sua vita privata e del suo fidanzato Davide.

Chi è Davide, il fidanzato di Federica Brignone? Sul giovane vige il mistero assoluto perché la sciatrice ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo sulla loro relazione ma a Verissimo durante la chiacchierata con Silvia Toffanin si è sciolta ed ha confessato tutto il suo amore per lui. È un ragazzo del suo Paese, La Salle, è anche lui del suo ambiente e si sono conosciuti tramite il fratello Davide essendo un amico di lunga data di quest’ultimo. “Quando ci vediamo non parliamo sempre di sci” ha confessato Federica aggiungendo poi: “Sogno una famiglia come la mia, ora non è il momento ma magari tra qualche anno si vedrà, vorrei dei figli.”

Federica Brignone, l’ex fidanzato Nicolas Raffort ed il suo ragazzo Davide

Federica Brignone oggi è felice accanto al suo fidanzato Davide ma in passato ha avuto una lunga relazione con il collega Nicolas Raffort, campione francese di sci alpino e freestyle che ha nel suo palmares la Coppa Europa 2010. Federica e Nicolas sono stati insieme otto anni prima di lasciarsi definitivamente nel 2020, sempre al centro del gossip e della cronaca rosa entrambi hanno voltato pagina ed entrambi adesso preferiscono mantenere il massimo riserbo possibile sulla loro vita privata.