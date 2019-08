Davide Cimolai/ “Lasciato da mia moglie durante il Giro”: il riscatto dopo lo choc

Il dolore e la voglia di riscatto, Davide Cimolai si mette a nudo in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Tutto Bici Web. Il ciclista, che compirà trent’anni il prossimo 13 agosto 2019, ha rivelato di essere stato lasciato dalla moglie durante il Giro di Vallonia: un addio detto via telefono, una separazione dolorosa per un uomo innamorato della compagna. «Il periodo più brutto della mia vita», così lo ha definito il ciclista su Instagram dopo la vittoria nella terza tappa del Giro a Verviers, un fatto che risale a fine maggio: «Mi ero sposato a ottobre, perché ci credevo davvero tanto, e il giorno prima del Giro la mia ormai ex moglie mi dice che vuole stare da sola e che ha bisogno di tempo e spazio per capire cosa prova nei miei confronti. Immaginate con che spirito ho iniziato una corsa lunga e impegnativa come il Giro. Ero spiazzato».

DAVIDE CIMOLAI: “LASCIATO DA MIA MOGLIE DURANTE IL GIRO DI VALLONIA”

Un’unione andata avanti sei anni, di cui cinque e mezzo di convivenza, con il matrimonio arrivato per coronare il grande amore. Ma qualcosa si è rotto, con la donna che ha perso la teta per il datore di lavoro, come spiega Davide Cimolai: «Non riuscivo a darmi una spiegazione a questa sua crisi. Il nostro rapporto è sempre stato basato sulla fiducia, ma questa volta c’era di mezzo una terza persona. Quando tra le lacrime è riuscita a dirmelo volevo tornare a casa», con l’obiettivo primario di salvare il suo matrimonio. Il ciclista della Israel Cycling Academy ha poi aggiunto: «Scoprire che la donna che ami ha perso la testa per il suo nuovo datore di lavoro, un grosso imprenditore per cui ha iniziato a lavorare come assistente personale, ti sembra pura follia. Nonostante il dolore, ho tenuto duro». Una separazione comunicata via telefono, una batosta dalla quale il ciclista è riuscito a riprendersi in tempo abbastanza breve, con una grande voglia di riscatto: «Il mio sogno sarebbe andare al Mondiale nello Yorkshire, farò del mio meglio per meritarmi la convocazione».

