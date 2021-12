Davide Cresta del Collegio vittima di bullismo/ “Minacce a scuola, avevo paura”

Davide Cresta, allievo de “Il Collegio 6”, è stato vittima di bullismo da piccolo. La new entry, come riportato da Webboh, ha raccontato che tutto è iniziato quando era in prima media. “C’era un ambiente non bellissimo diciamo, io ero il più innocuo della classe, quello che non faceva rumore. Quello che rispettava le regole e prendeva buoni voti”. È così che i compagni hanno iniziato a prenderlo di mira.

Il Collegio 6, pagelle e anticipazioni 7a puntata/ Maria Sofia Federico espulsa?

Il giovane, che si è definito come una preda semplice per i bulli, è stato costretto a subire angherie di questi ultimi. “Mi schiaffeggiavano, mi insultavano di continuo e mi minacciavano sempre. Oltre alla violenza fisica si aggiunge quella psicologica. E vi assicuro che non è stato un bel periodo”, ha raccontato. “Prima di andare a scuola mi chiedevo: e se mi picchiano? E se forse sono io quello sbagliato? Forse devo unirmi al ‘branco’, nulla di queste ultime cose sono giuste”. Da qui la scelta di cambiare scuola alla fine dell’anno scolastico. “Ho voltato pagina, ma quelle ferite di quell’anno passato tra pianti resteranno sempre impresse nella mia mente, nei miei ricordi e sulla mia pelle”.

Il Collegio 6/ Diretta: gita e gara, Comelli conquista la vittoria (6a puntata)

Davide Cresta del Collegio vittima di bullismo: il messaggio

È per questa ragione che Davide Cresta, new entri de “Il Collegio”, ha voluto lanciare un messaggio contro il bullismo, di cui anche lui è stato una vittima quando andava alle scuole medie. “È un reato e come tale va denunciato”, ha detto. Successivamente ha sentito anche l’esigenza di spiegare anche il perché della nascita del discorso.

“Mi ha scritto un ragazzino su Instagram. Mi ha deto che viene bullizzato a scuola e che un mio messaggio lo avrebbe reso felicissimo”, ha spiegato. E ha aggiunto: “Il bullismo, che rabbia, che odio, che delusione! Una persona qualunque potrebbe dire semplicemente: ‘Il bullismo è una merda e non va fatto’, come dicono tutti. Ma io questo argomento lo sento molto di più e voglio aprirmi con voi. Un ragazzo che non nasce in periferia, che nasce nella parte della città ‘buona’ non riuscirà mai a capire la sofferenza e la forza che devi avere per affrontare certe situazioni”.

Matilde Ricorda, Il Collegio 6/ Un blocco improvviso e tanto imbarazzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA