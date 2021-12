Davide Cresta, Il Collegio 6/ Rischia già l’espulsione? I fan si dividono

Davide Cresta è entrato nella scuola de Il Collegio 6 da una settimana ed è stato fin da subito protagonista delle vicende sopratutto in negativo. Dopo la marachella del furto di cellulari e lo scarso profitto dal punto di vista didattico, nell’ultima puntata non si è visto un grande miglioramento da parte della new entry. La sua è stata una settimana caratterizzata principalmente da punizioni, esattamente due. In primis, si è dimostrato povero di interesse durante le attività legate al convegno dedicato a genitori e figli, causando la rabbia del preside. Quest’ultimo ha successivamente richiesto un riassunto dell’avvenimento come punizione, ma Cresta ha praticamente fatto scena muta destando malcontento tra i professori. Inoltre, nonostante abbia detto più volte di non voler uscire in maniera prematura e di voler evitare nuove bravate, anche questa settimana è stato coinvolto nell’ennesima disobbedienza dei collegiali. Una parte di questi infatti ha deciso di protestare alla lezione mattutina della Petolicchio restando praticamente in pigiama. Anche Cresta ha partecipato alla rivolta, dirigendosi con tutti alle camerate per tornare a dormire; in realtà l’obbiettivo era semplicemente quello di creare ulteriore baccano inutile. Fatto sta che qualcuno pensa possa essere già a rischio espulsione, intanto i fan in merito si dividono.

Davide Cresta, Il Collegio 6 scosso da una sommossa

Davide Cresta e i suoi compagni a Il Collegio, presa coscienza dell’azione irrispettosa nei confronti della professoressa, sono stati duramente bacchettati dal preside e puniti con un abbassamento di un punto sulla media. Vista la situazione già grave dal punto di vista didattico, Davide ha cercato con scarsi risultati di ottenere qualche sufficienza; l’esito è stato abbastanza deludente. Sia con il professore di storia che con il professor Maggi ha accumulato ulteriori insufficienze e alle valutazioni di fine settimana ha dovuto riconsegnare la cravatta rossa con lo stemma. Nonostante sia entrato da poco, ha già fatto amicizia con più ragazzi; in particolare continua la forte complicità con Beatrice. Sui social i commenti per ora sono invece piuttosto neutrali; vista la sua breve permanenza pochi sono riusciti a maturare un giudizio sul suo conto, salvo uscite premature servirà quindi ulteriore tempo per avere un quadro maggiormente chiaro del gradimento nei suoi confronti.

