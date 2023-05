Davide Dattoli, chi è/ Il progetto di Talent Garden e il riconoscimento di Forbes

Davide Dattoli, chi è il giovane fondatore di Talent Garden

Davide Dattoli è uno degli ospiti della puntata odierna di Oggi è un altro giorno, il talk show pomeridiano di Rai1 condotto da Serena Bortone. Nel 2019 si è distinto per essere stato selezionato da Forbes tra i 30 under 30 più influenti per la tecnologia e l’innovazione. Tra le sue principali attività professionali, è fondatore e presidente esecutivo di Talent Garden, la piattaforma leader in Europa per il business della tecnologia digitale. Il suo obiettivo è infatti quello di lavorare all’intersezione tra tecnologia, istruzione e media (come viene riportato sul suo sito web), studiando il loro impatto sull’attività commerciale, sociale e culturale.

Inoltre l’obiettivo è dare forma ai nuovi modi per connettere le persone alla tecnologia. Come riporta Repubblica, così Dattoli aveva parlato di tale piattaforma a Forbes: “È il più grande network di coworking europeo, dove facciamo in modo che ogni giorno la gente si senta davvero a casa“. L’obiettivo è far coesistere “tutti coloro che si impegnano quotidianamente nel creare relazioni, prodotti e carriere“.

Davide Dattoli: l’ultimo libro e il prestigioso riconoscimento di Forbes

Di recente Davide Dattoli ha scritto un libro, Sapere è potere, assieme al monaco eremita, bibliotecario e archivista Claudio Ubaldo Cortoni. Un insegnamento importante su come la capacità di apprendere abbia sempre influenzato il futuro, da Aristotele a Chatgpt. Di origini bresciane, Dattoli si era così presentato, come riporta Repubblica: “Vengo da una famiglia di imprenditori: mio padre ha aperto diversi ristoranti nella città dove sono nato e mia madre organizza eventi. E proprio lavorando nel ristorante ho imparato cosa vuole dire ‘ospitalità’“.

La sua attività gli ha regalato grandi soddisfazioni, sino al 2019 quando è stato selezionato da Forbes come il migliore del suo settore.











