Davide de Marinis è Lucio Battisti/ Video, bisserà la vittoria? (Tale e Quale Show)

Davide de Marinis ce l’ha fatta: ha vinto la puntata di Tale e Quale Show 2019 della settimana scorsa e in questa nuova puntata interpreterà Lucio Battisti. 67 punti finali grazie ai dieci aggiuntivi ottenuti dai colleghi e solo pochi di distanza dal secondo posto, destinato a Jessica Morlacchi. Per un soffio ci è riuscito ed ora dovrà fare di tutto per mantenere o migliorare la sua posizione in classifica. Considerando i punti ottenuti dal suo arrivo nel talent, Davide può contare per ora su 264 punti totali. Niente male se si pensa che lo troviamo a breve distanza dalla Morlacchi anche per quanto riguarda la classifica definitiva. Troppi gradini però lo separano dal podio finale, anche se non è escluso che possa riuscire a mettere a segno l’impresa già da stasera. Oggi avremo modo di vederlo nei panni di Lucio Battisti, di sicuro più statico da imitare ma impegnativo dal punto di vista del cantato. Potrebbe interpretare hit immortali come Mi ritorni in mente, La canzone del sole, Un’avventura, Acqua azzurra, acqua chiara e molte altre ancora. Difficile intuire su quale ricadrà la scelta della produzione. Nel frattempo de Marinis ci mostra un dietro le quinte particolare, collegato alla sua precedente esibizione. “Questa era una delle prove trucco del grande Vasco di settimana scorsa. Non vi ricorda i Visitor? Comunque vi posso confidare che dietro ogni personaggio che vedete in scena ogni venerdì sera, c’è veramente un lavoro enorme di prove di studio, recitazione e ovviamente tantissime ore di trucco e parrucco”.

Davide de Marinis è Lucio Battisti, Tale e Quale Show 2019: la prova nei panni di Vasco Rossi

Nella scorsa puntata Davide de Marinis ha interpretato Senza Parole di Vasco Rossi, riuscendo a distinguersi rispetto agli altri colleghi sia per aver imitato quasi alla perfezione la voce del rocker di Zocca. Senza considerare movimenti, smorfie, il modo di tenere il microfono e molto altro ancora. La sua vittoria tra l’altro è stata decisa più che altro dai colleghi e non dai giudici, visto che prima dei voti aggiuntivi, de Marinis si trovava solo al terzo posto, a breve distanza da Agostino Penna e Francesco Monte. I 57 punti sono diventati così 67 ed è riuscito a battere anche il super favorito, a cui ha ceduto la sua terza posizione. Va detto però che Vincenzo Salemme gli ha affidato il primo posto del suo personale podio, così come Gabriele Cirilli. “Davide si sta divertendo tantissimo, però il suo divertimento e ironia non inficia sulla serietà con cui si prepara”, ha commentato subito Loretta Goggi. “Una grande sorpresa, ti sei mosso che sembravi veramente Vasco”, ha aggiunto Salemme. Commenti tiepidi ma tutto sommato positivi. Clicca qui per rivedere il video di Davide de Marinis.

