Davide De Marinis è Vasco Rossi/ Perché non mi vogliono più? (Tale e Quale Show)

Davide De Marinis stasera, per il “Tale e Quale Show” – in onda su Rai Uno dalle 21:25 – è stato scelto per interpretare Vasco Rossi. Un ruolo difficile, probabilmente un compito ancora più arduo di quello della volta precedente, in cui si era completamente immedesimato nei panni di Achille Lauro. Il cantante ha conquistato solo il quinto posto nella classifica della quarta puntata del programma tv, peggiorando ulteriormente il suo punteggio precedente, dove si era classificato come terzo.

Davide De Marinis e la sua interpretazione di “Rolls Royce”

Durante la puntata del 4 ottobre Davide De Marinis è stato chiamato a interpretare “Rolls Royce” del rapper veronese Achille Lauro. Loretta Goggi così giudica, positivamente, la sua performance “Passa da un personaggio all’altro con grande facilità”. A seguire il commento di Salemme “Gli somigli molto…La voce è identica”. Anche Serena Rossi apprezza l’esibizione, sottolineando che Davide, pur avendo le tipiche sembianze del “bravo ragazzo”, sia sia calato perfettamente nei panni del “cattivone”. Per ultimo Giorgio Panariello, che, dopo un ironico “Fisicamente, te stasera te lo sei proprio ‘magnato’” conclude, compiaciuto:“Davvero sorprendente”.

La carriera interrotta

Per Davide De Marinis c’è stato un lungo periodo di assenza nel mondo dello spettacolo. Finito nel dimenticatoio dopo il successo di vent’anni fa di “Troppo Bella”, sembra che stia ritrovando la sua popolarità. Prima a Ora o mai più con Amadeus, poi al Tale e Quale Show, per il cantante si stanno aprendo porte che per tanto tempo ha visto chiuse. Racconta infatti al settimanale DiPiùTv di aver scritto e proposto molti brani per Sanremo, ma tutti gli venivano bocciati. Ad un certo punto, in conflitto con se stesso, continuava a chiedersi “Perché non mi vogliono più?”. Che sia questa la rivalsa del cantante? Per ora lo rivedremo nei panni di Vasco, e chissà…Forse a breve anche nei suoi!

Video, Davide De Marinis nei panni di Achille Lauro





