Davide De Marinis/ Video, “Non sono un imitatore ma vi stupirò!” (Tale e Quale Show)

Secondo talent musicale per Davide De Marinis, fra i protagonisti che vedremo a Tale e Quale Show 2019 e che l’anno scorso ha partecipato a Ora o mai più. Ormai ritornato in pista, l’autore di Troppo bella, la hit del ’99, è pronto per sfidarsi in questa nuova avventura. Sotto la guida di Amadeus non è riuscito a valorizzare al meglio le sue note canore e chissà che invece l’arte dell’imitazione, accostata a quella del canto, non gli possa regalare il successo che cerca. L’artista milanese infatti è riuscito a piazzarsi solo in quinta posizione con la guida di Fausto Leali, presentando in finale anche il nuovo singolo Naturale. “Ce la metterò tutta, impegno, sorriso e divertimento saranno il mio motto”, scrive su Instagram prima di iniziare la settimana di registrazioni. “Non sono un imitatore, ma conto molto sui bravissimi coach”, aggiunge sicuro che in qualsiasi modo “riuscirò a tirare fuori qualcosa di buono”. Il ringraziamento di De Marinis va agli amici che lo hanno sostenuto e incoraggiato ad intraprendere questo percorso, ma anche a tutti i fan che tiferanno per lui e per la sua vittoria nel nuovo programma. Clicca qui per leggere il post di Davide De Marinis.

Davide De Marinis, Tale e Quale Show: riaperte le porte della musica e…

Noto per la sua capacità di affrontare le difficoltà con il sorriso, Davide De Marinis ha riaperto la porta della musica solo l’anno scorso e procede a passo spedito, entrando a far parte dei concorrenti di Tale e Quale Show 2019. L’artista ha appena concluso il suo Naturale tour, il giro di concerti per promuovere il singolo pubblicato lo scorso marzo e l’album omonimo che ha realizzato per il suo grande ritorno sul palcoscenico italiano. Lo stesso podio che lo ha visto trionfare alcuni giorni fa a Tolentino, in occasione della consegna del Premio Gianni Ravera. “Una serata speciale e unica con tanti grandi artisti e amici”, scrive De Marinis su Instagram ringraziando anche la conduttrice di serata Mara Venier. Un’occasione per Davide di rivedere il suo mentore di Ora o mai più, Fausto Leali, che prima di tanti altri ha creduto nella possibilità che potesse ritornare in pista, dopo diversi anni di assenza dalla musica italiana. “Vota De Marinis”, dice in modo ironico al pubblico di Tolentino parlando del suo ingresso a Tale e Quale Show 2019. “Secondo me alle persone bisogna dare”, conclude prima di promettere alla Venier di andare a trovarla a Domenica In.

L’emozione per la nuova avventura

Il finale del tour





© RIPRODUZIONE RISERVATA