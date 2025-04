Davide Devenuto è il compagno di Serena Rossi, la popolare attrice di serie tv e film di successo. Un amore nato quasi per caso sul set di una delle soap opera italiane più amate e seguite dal pubblico: “Un posto al sole”. La passione per il cinema e la recitazione è stata sicuramente un collant per entrambi che, nonostante la differenza di età ( 52 anni lui e 39 lei) formano una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. Il primo incontro è stato proprio sul set di “Un posto al sole” e da quel momento non si sono più lasciati: la coppia, infatti, è legata dal 2008 e dal loro amore nel 2016 è arrivato il figlio Diego. Una amore vissuto con grande discrezione e riservatezza sempre lontano dal clamore mediatico e dai riflettori del mondo della televisione a conferma del carattere schivo di entrambi.

Dopo tantissimi anni d’amore Davide e Serena hanno deciso di sposarsi; anche questa volta il loro è stato un matrimonio celebrato in gran segreto nel 2023 a Roma, la città diventata la loro casa con una cerimonia privata e blindata alla presenza di pochissimi amici e familiari.

Serena Rossi sul compagno Davide Devenuto: “non è stato un colpo di fulmine”

“Stiamo insieme da 17 anni, sposati da due” – ha raccontato Serena Rossi parlando del compagno e marito Davide Devenuto nel salotto di Verissimo da Silvia Toffanin. La coppia ha deciso di pronunciare il lieto “si” dopo 15 anni di fidanzamento e d’amore, ma in religioso silenzio visto che alla cerimonia di nozze c’erano solo 14 persone. “Davide è l’amore della mia vita, è l’uomo con cui ho realizzato tutti i miei sogni” – ha detto l’attrice che non ha avuto alcun colpo di fulmine per il compagno.

Quando i due si sono conosciuti sul seti di “Un posto al sole”, l’attrice era già impegnata, mentre lui era un single incallito. La differenza di età di ben 13 anni è stata anche un limite per l’attrice che però ha confessato: “era come se ci fosse sempre stato un filo tra di noi”. Alla fine quando Serena Rossi ha terminato la sua relazione, i due hanno iniziato a frequentarsi e pian piano è nato un sentimento speciale. Un grande amore che li ha portati a formare un bellissima famiglia con un figlio Diego di cui sono orgogliosissimi. “E’ timido e riservato. Gli piace la musica e suona la chitarra” – ha raccontato l’attrice del figlio.

