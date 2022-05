Davide Devenuto/ “Come papà sono bravissimo, Serena Rossi? Non un colpo di fulmine…”

Davide Devenuto a L’Ora Solare: il suo ruolo di padre

L’attore Davide Devenuto è stato ospite oggi della nuova puntata de L’Ora Solare, in onda su TV2000. Oltre ad essere un bravo interprete, si è detto anche un bravo papà anzi “bravissimo”. “Io non mi dico ‘bravo’ facilmente ma su questa cosa del papà porto a casa dei risultati”, ha aggiunto Davide, parlando del piccolo figlio Diego avuto dall’attrice e conduttrice Serena Rossi. “Mi impegna volentieri”, ha aggiunto Devenuto, parlando del piccolo di casa, “ci passo un sacco di tempo insieme, ci facciamo un sacco di risate, non giochiamo tanto a pallone perché non è uno sportivo, è più uno di fantasia, gli piacciono le storie, raccontarle, leggerle e inventarcele insieme”, ha raccontato.

La padrona di casa Paola Saluzzi non ha potuto non notare un certo sguardo mentre parla del figlio, ma è lo stesso Davide Devenuto ad ammettere di essere innamorato perso. Romano – sebbene non si senta totalmente tale -, Devenuto si è detto incantato anche della Capitale nonostante le sue problematiche. Davide arriva da una bella famiglia numerosa ma nessuno fa l’attore: papà ingegnere, mamma professoressa di matematica. Quando ha comunicato la sua volontà di fare l’attore, “non si sono né opposti né mostrati particolarmente favorevoli, erano un po’ preoccupati”, ha svelato. La sua volontà però era emersa con forza poiché sentiva il mondo della recitazione molto vicino al suo modo di essere.

Il ruolo di attore e Un posto al sole

Come è nata in Davide Devenuto la voglia di fare l’attore? “Anche casualmente per tante cose. Ho iniziato a fare pubblicità, ricevevo complimenti, avevo una passione per il cinema”, ha spiegato. Da lì a compreso che sarebbe potuta essere la sua strada. “Con i soldi che guadagnavo con la pubblicità mi sono pagato i corsi di recitazione”, ha raccontato, e questo lavoro lo avrebbe anche aiutato a combattere l’eccessiva timidezza. Davide per 15 anni si è calato nei panni di Andrea, un personaggio per certi versi sfacciato, nell’ambito della soap Un posto al sole e proprio i tratti del suo personaggio sono stati in qualche modo “terapeutici” da questo punto di vista.

Lasciare Un posto al sole è stato da Davide Devenuto molto difficile: “E’ stata traumatica questa separazione”, ha ammesso, “ancora sono ancora molto legato emotivamente”. Nonostante questo l’attore ha spiegato di avere avuto voglia di fare cose nuove. A 21 anni un giovane Davide Devenuto sentì l’esigenza di uscire di casa: dopo essersi innamorato in vacanza di una ragazza olandese, si trasferì ad Amsterdam dove assaporò la sua prima indipendenza.

Davide Devenuto e la compagna Serena Rossi

Tra le altre città del suo cuore c’è anche Napoli, città di origine della madre Filomena ma anche della sua compagna Serena Rossi. La cosa più bella di questa città, per lui, la sensazione di essere in vacanza tutto l’anno: “C’è una vitalità pazzesca!”, ha commentato. Se la mamma è napoletana, il papà è invece pugliese, di Giovinazzo, a nord di Bari: “E’ il posto delle radici”. Tra gli altri luoghi della vita di Davide Devenuto c’è poi New York: “Tutta la mia famiglia da ambo le parti sono stati emigranti. I miei si sono sposati a New York, vivevano lì, poi hanno sentito forte la nostalgia, evidentemente e hanno deciso di tornare in Italia ma mio nonno materno è rimasto lì e viveva nella Grande Mela e soprattutto negli ultimi anni in cui c’era sono andato spessissimo a trovarlo. E’ stato un nonno importante e molto presente per me. C’era grande complicità, era un amico e mi faceva davvero piacere. Ci andavo solo per lui”.

Spazio infine a Serena Rossi: i due si conoscono sul set di Un posto al sole. Con lei però, come ha spiegato Davide, non è stato un colpo di fulmine: “Anzi, lei ha detto che all’inizio gli stavo antipatico”, ha svelato. Fuori dal set però iniziarono a frequentarsi e poco alla volta è nato un grande amore: “Da quando abbiamo iniziato a frequentarci viviamo insieme”, ha svelato.











