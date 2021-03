Davide Devenuto, compagno Serena Rossi/ Galeotto Un Posto al Sole e oggi…

Davide Devenuto, compagno Serena Rossi, chi è e cosa fa dopo Un Posto al Sole?

Davide Devenuto è il compagno di Serena Rossi, mai come in questo caso possiamo usare la tipica frase, al contrario, di ‘dietro una grande donna..’. Ebbene sì, dietro la star del momento, l’attrice che ha macinato ascolti con la sua Mina Settembre e che presto sarà nel prime time di Rai1 con Canzone Segreta, c’è l’attore che tutti conosciamo per il suo storico ruolo in Un Posto al Sole, la soap partenopea dove per un decennio, tra ritorni e partenze, ha recitato anche la moglie. I due sono legati dal 2008 e nel 2015 hanno avuto il loro primo figlio, Diego. Ma Davide Devenuto non è ‘solo questo’, anzi. Classe 1972, Davide Devenuto inizia a studiare recitazione poco più che ventenne alla scuola di Beatrice Bracco per tre anni debuttando a teatro in Woody si racconta. Dopo alcune comparse in tv e al cinema, ecco arrivare il momento della svolta con il suo Andrea Pergolesi, protagonista di Un Posto al Sole per ben 17 anni, dal 2003 al 2020, quando ha poi deciso di mollare per approdare in altri lidi. Il primo è stato Celebrity Masterchef Italia a cui ha preso parte come concorrente classificandosi in terza posizione. Ultimamente è stato protagonista in Mina Settembre insieme alla moglie e nel frattempo ha girato Cuori, la nuova fiction Rai annunciata come un medical drama firmato da Riccardo Donna e in onda nella seconda parte dell’anno.

Davide Devenuto e Serena Rossi, dal primo incontro alla convivenza

La storia con Serena Rossi è nata proprio nei corridoi Rai di Napoli dove un giorno l’attrice ha sentito il collega sbraitare contro la sua città. In un primo momento i due non si erano molto simpatici ma quando poi ha capito che stava scherzando e si sono chiariti, tutto è cambiato e sono diventati amici. I due hanno rivelato di aver sempre flirtato un po’ nascondendo la loro attrazione e vivendo altre situazioni personali ma quando Serena Rossi ha lasciato Upas, i due hanno preso a frequentarsi sul serio. Al primo appuntamento nessuno dei due pensava potesse nascere qualcosa di serio ma dopo quattro mesi da quella sera, vivevano già insieme. Tra i due non è mancata una forte crisi e un anno di distacco ma poi sono riusciti a riportare sui binari la loro relazione e accogliere il loro primo figlio. Adesso? Attendiamo il matrimonio.



