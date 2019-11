Davide Devenuto, compagno Serena Rossi/ “In ‘Un posto al sole’ mi sentivo inutile”

Davide Devenuto, attore romano, è il compagno della collega Serena Rossi dal 2008. I due si sono conosciuti in quell’anno sul set di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 che ha contribuito a consacrarli al grande pubblico e – puntata dopo puntata – ad accrescere la loro fama. Insieme hanno avuto un bambino, Diego, nato il 5 novembre del 2016. Classe 1972, Devenuto inizia a studiare recitazione nel 1997, quando si iscrive alla scuola di Beatrice Bracco e debutta sotto la sua stessa regia. Nel 1998 è in teatro con la commedia Woody si racconta; in seguito, partecipa ad alcuni seminari e laboratori con due membri illustri dell’Actor’s Studio, Michael Margotta e Geraldine Baron. In questo periodo, dopo essere apparso sul grande e piccolo schermo e aver diretto alcuni cortometraggi, viene scritturato per il ruolo di Andrea Pergolesi di Un posto al sole. È il 2003; successivamente, reciterà negli stessi panni anche nella versione estiva Un posto al sole d’estate, in onda tra 2006 e 2007. Nel 2018, Devenuto è uno dei protagonisti della seconda edizione del reality show Celebrity Masterchef Italia, in cui riesce a distinguersi per le sue doti culinarie (si classificherà terzo).

Davide Devenuto commenta l’addio a Un posto al sole

Ci sono voluti 16 anni perché Davide Devenuto si “stancasse” di Andrea, il personaggio che ha interpretato con successo nella soap opera Un posto al sole. In un’intervista rilasciata al settimanale F, l’attore ha reso noti i motivi che lo hanno portato a dire addio al ruolo che lo ha accompagnato per quasi tutta la sua carriera. “Mi rendo conto ora – ha spiegato – che avevo un ritmo di vita insostenibile, non riuscivo più ad apprezzare niente, perché dovevo fare tutto di corsa, la parte piacevole del lavoro si è esaurita. Rimangono la fatica, le frustrazioni, e un personaggio che ha raccontato tutto”. Insomma, nessun rancore nei confronti dello staff; e men che meno dei colleghi, tra cui figurava perfino la sua attuale compagna (Serena Rossi). La ragione che lo ha spinto ha lasciare è stata solo la fatica: in sostanza, non riusciva più a star dietro ai ritmi serrati che la produzione richiedeva.

Davide Devenuto: “Ho investito tantissimo in Un posto al sole”

“È come se mi fossi reso conto di non essere più utile”, ha dichiarato Davide Devenuto a proposito dell’addio a Un posto al sole. “Devo sentire che la cosa che faccio arricchisce me per primo, altrimenti non ce la faccio”. Le riprese termineranno ufficialmente a gennaio 2020: “Ci ho investito tantissimo, per me è stata veramente una passione”, prosegue il compagno di Serena Rossi. “Mi ero completamente identificato con Andrea, che tra l’altro ha esaltato certi lati del mio carattere. A volte ho pensato che insieme al copione mi avrebbero dovuto fornire uno psicologo. In ogni caso girerò fino a gennaio quindi avrò tempo per elaborare questa separazione”.



