Davide Devenuto è il compagno di Serena Rossi, la popolare ed amatissima attrice di tantissimi film e serie tv di successo tra cui non possiamo non menzionare “Mina Settembre”. I due attori si sono conosciuti durante le riprese della soap opera “Un posto al sole”; correva l’anno 2008 quando Serena che prestava il volto a Carmen Catalano e Davide a quello di Andrea Pergolesi si conoscono. Inizialmente tra i due scatta solo un’amicizia, ma nel tempo la loro conoscenza ha preso una piega inaspettata quando non hanno più lavorato insieme scoprendo di essere perdutamente innamorati l’uno dell’altra. Proprio l’attrice dalle pagine del settimanale Oggi ha ricordato il primo incontro con l’uomo della sua vita. “l’ho conosciuto Davide Devenuto mentre giravamo Un posto al sole”.

L’amore tra i due è scattato molto tempo dopo quando i due non hanno lavorato più insieme come ha rivelato l’attrice: “quando ho lasciato la serie ho realizzato quanto tenessi a lui. La distanza fisica è stata la scintilla rivelatrice. Davide mi mancava. E allora ci siamo messi assieme”.

Una bella storia d’amore quella nata tra Serena Rossi e Davide Devenuto che, dopo 15 anni di fidanzamento, hanno deciso di sposarsi. Un matrimonio celebrato in gran segreto lontano da occhi indiscreti e dalle luci dello spettacolo a conferma della riservatezza e discrezione dei due attori che non hanno mai cercato il clamore mediatico. ” Cerchiamo di portare avanti la nostra relazione al riparo da sguardi indiscreti” – ha confessato l’attrice che sul set di Mina Settembre non recita accanto al compagno – marito anche se il nome di Davide Devenuto figura tra quello dei produttori.

Dalla loro unione è anche anche un figlio di nome Diego che rappresenta la priorità assoluta per la coppia: “è un bimbo allegro. Mi sembra l’aspetto più importante. Se arrivassero un fratellino o una sorellina, ne saremmo lieti”.