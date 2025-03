Davide Devenuto è il compagno di Serena Rossi: un grande amore nato sul set della celebre soap “Un posto al sole”. Più di 12 anni d’amore suggellati anche dalla nascita di un bellissimo figlio di nome Diego e un matrimonio celebrato in gran segreto nel 2023 a Roma con pochissimi amici. La coppia, da sempre restia a raccontare della loro vita privata e sentimentale, sono una della più bella del cinema italiano: dal primo incontro sul set della soap italiana più famosa fino alla nascita di un sentimento ufficializzato nel 2008. “Eravamo colleghi, abbiamo lavorato sul set per sei anni” – ha raccontato Serena Rossi sul primo incontro con il compagno. All’epoca lei aveva un fidanzatino, mentre lui voleva solo divertirsi, ma all’inizio la differenza di età è stata vista dall’attrice quasi come un limite.

“Avendo 13 anni di differenza non pensavo che tra di noi potesse nascere qualcosa” – ha confessato la Rossi pur essendo stata sempre consapevole che tra loro ci fosse qualcosa di magico ed inspiegabile che li teneva sempre uniti.

Serena Rossi e il matrimonio con Davide Devenuto: “ci siamo sposati dopo 15 anni d’amore”

Così una volta che Serena Rossi ha terminato la storia con il suo ex ha iniziato ad uscire con il compagno Davide Devenuto con cui le cose sono andate sin da subito benissimo, visto che tre mesi dopo erano già a convivere insieme. “Stiamo insieme da 17 anni, sposati da due” – ha raccontato l’attrice di Mina Settembre a Verissimo da Silvia Toffanin. Sempre l’attrice ha raccontato che il matrimonio è arrivato dopo 15 anni d’amore e per l’occasione hanno voluto celebrarlo con pochissime persone.

“Davide è l’amore della mia vita, è l’uomo con cui ho realizzato tutti i miei sogni” – ha detto con la voce rotta dall’emozione la cantante e attrice che è perdutamente innamorata dell’attore con cui ha avuto un figlio.